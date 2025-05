Maçları Filtrele

24.05.2025 | Kolbotn - Vaalerenga Oslo 21.03.2025 | Bodoe/Glimt - Roa 23.03.2025 | Hoenefoss BK - Stabaek IF 23.03.2025 | LSK Kvinner - Lyn 23.03.2025 | Vaalerenga Oslo - Kolbotn 23.03.2025 | SK Brann - Rosenborg BK Kvinner 28.03.2025 | Stabaek IF - SK Brann 29.03.2025 | Kolbotn - LSK Kvinner 29.03.2025 | Lyn - Hoenefoss BK 29.03.2025 | Roa - Vaalerenga Oslo 29.03.2025 | Rosenborg BK Kvinner - Bodoe/Glimt 12.04.2025 | Hoenefoss BK - Rosenborg BK Kvinner 12.04.2025 | Stabaek IF - Kolbotn 12.04.2025 | LSK Kvinner - Roa 12.04.2025 | Vaalerenga Oslo - Lyn 12.04.2025 | SK Brann - Bodoe/Glimt 16.04.2025 | Lyn - Stabaek IF 16.04.2025 | Roa - SK Brann 16.04.2025 | Bodoe/Glimt - LSK Kvinner 16.04.2025 | Kolbotn - Hoenefoss BK 16.04.2025 | Rosenborg BK Kvinner - Vaalerenga Oslo 22.04.2025 | SK Brann - Kolbotn 22.04.2025 | Hoenefoss BK - Roa 22.04.2025 | LSK Kvinner - Vaalerenga Oslo 22.04.2025 | Rosenborg BK Kvinner - Lyn 22.04.2025 | Stabaek IF - Bodoe/Glimt 25.04.2025 | Bodoe/Glimt - Hoenefoss BK 26.04.2025 | Kolbotn - Lyn 26.04.2025 | Vaalerenga Oslo - SK Brann 26.04.2025 | Roa - Rosenborg BK Kvinner 26.04.2025 | LSK Kvinner - Stabaek IF 29.04.2025 | SK Brann - LSK Kvinner 29.04.2025 | Hoenefoss BK - Vaalerenga Oslo 29.04.2025 | Lyn - Bodoe/Glimt 29.04.2025 | Rosenborg BK Kvinner - Kolbotn 29.04.2025 | Stabaek IF - Roa 02.05.2025 | Bodoe/Glimt - Kolbotn 02.05.2025 | SK Brann - Hoenefoss BK 03.05.2025 | LSK Kvinner - Rosenborg BK Kvinner 03.05.2025 | Roa - Lyn 03.05.2025 | Stabaek IF - Vaalerenga Oslo 10.05.2025 | Kolbotn - Roa 10.05.2025 | Hoenefoss BK - LSK Kvinner 10.05.2025 | Lyn - SK Brann 10.05.2025 | Rosenborg BK Kvinner - Stabaek IF 10.05.2025 | Vaalerenga Oslo - Bodoe/Glimt 15.05.2025 | Bodoe/Glimt - Lyn 15.05.2025 | SK Brann - Stabaek IF 15.05.2025 | LSK Kvinner - Kolbotn 15.05.2025 | Roa - Hoenefoss BK 15.05.2025 | Vaalerenga Oslo - Rosenborg BK Kvinner 24.05.2025 | Hoenefoss BK - Bodoe/Glimt 24.05.2025 | Lyn - Roa 24.05.2025 | Rosenborg BK Kvinner - SK Brann