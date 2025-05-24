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Canlı Skor Romanya Superliga Superliga 24/25 Sezonu CS Universitatea Craiova 1948 - FC Dinamo Bucuresti 1948 maçı
Superliga 24/25
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24.05.2025 | 21:00 | CS Universitatea Craiova 1948-FC Dinamo Bucuresti 1948 | Superliga | 10. Hafta

CS Universitatea Craiova 1948 ile FC Dinamo Bucuresti 1948 24/25 Superliga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Fesnic Mircea, Horatiu tarafından yönetilen CS Universitatea Craiova 1948-FC Dinamo Bucuresti 1948 maçı, Stadionul Ion Oblemenco Stadı'nda oynanıyor. CS Universitatea Craiova 1948-FC Dinamo Bucuresti 1948 maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CS Universitatea Craiova 1948-FC Dinamo Bucuresti 1948
Maçın Tarihi ve Saati: 24.05.2025 / 21:00
Maçın Hakemi: Fesnic Mircea, Horatiu

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