24.05.2025 | Os - Bjarg 30.03.2025 | Sandefjord Fotball 2 - Aasane Fotball 2 01.04.2025 | Valerenga IF 2 - Lyn 1896 FK II 06.04.2025 | Aasane Fotball 2 - FK Fyllingsdalen 07.04.2025 | Bjarg - Sandefjord Fotball 2 16.04.2025 | Fana IL - Lyn 1896 FK II 16.04.2025 | Sandefjord Fotball 2 - Gneist 17.04.2025 | Askoey FK - Os 21.04.2025 | FK Fyllingsdalen - Forde 21.04.2025 | Fjoera FK - Loddefjord 21.04.2025 | Valerenga IF 2 - Bjarg 21.04.2025 | Lyngbo - Aasane Fotball 2 26.04.2025 | Fjoera FK - Valerenga IF 2 26.04.2025 | Gneist - Askoey FK 26.04.2025 | Forde - Lyngbo 26.04.2025 | Loddefjord - FK Fyllingsdalen 27.04.2025 | Bjarg - Fana IL 27.04.2025 | Os - Aasane Fotball 2 28.04.2025 | Lyn 1896 FK II - Sandefjord Fotball 2 03.05.2025 | Aasane Fotball 2 - Gneist 03.05.2025 | Askoey FK - Forde 03.05.2025 | FK Fyllingsdalen - Os 03.05.2025 | Bjarg - Fjoera FK 03.05.2025 | Fana IL - Valerenga IF 2 03.05.2025 | Sandefjord Fotball 2 - Loddefjord 04.05.2025 | Lyngbo - Lyn 1896 FK II 08.05.2025 | Gneist - FK Fyllingsdalen 10.05.2025 | Loddefjord - Bjarg 10.05.2025 | Fjoera FK - Fana IL 10.05.2025 | Os - Lyngbo 11.05.2025 | Forde - Aasane Fotball 2 11.05.2025 | Lyn 1896 FK II - Askoey FK 12.05.2025 | Valerenga IF 2 - Sandefjord Fotball 2 23.05.2025 | Askoey FK - Loddefjord 24.05.2025 | Forde - Gneist 24.05.2025 | Sandefjord Fotball 2 - Fana IL 24.05.2025 | FK Fyllingsdalen - Fjoera FK 24.05.2025 | Lyngbo - Valerenga IF 2