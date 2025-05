Maçları Filtrele

24.05.2025 | IFK Skovde FK - Norrby IF 28.03.2025 | FC Trollhattan - Skovde AIK 29.03.2025 | Angelholms FF - Hassleholms IF 29.03.2025 | FC Rosengaard 1917 - Husqvarna FF 29.03.2025 | Eskilsminne IF - Ljungskile SK 29.03.2025 | Torslanda IK - Oskarshmans AIK 29.03.2025 | Norrby IF - BK Olympic 29.03.2025 | IFK Skovde FK - Ariana FC 30.03.2025 | Jönköping Södra - Lunds BK 04.04.2025 | Hassleholms IF - FC Rosengaard 1917 05.04.2025 | Ljungskile SK - Norrby IF 05.04.2025 | Skovde AIK - Eskilsminne IF 05.04.2025 | Ariana FC - Jönköping Södra 05.04.2025 | Husqvarna FF - FC Trollhattan 05.04.2025 | Oskarshmans AIK - Angelholms FF 05.04.2025 | BK Olympic - IFK Skovde FK 06.04.2025 | Lunds BK - Torslanda IK 11.04.2025 | Ariana FC - Hassleholms IF 12.04.2025 | Skovde AIK - Ljungskile SK 12.04.2025 | FC Rosengaard 1917 - Angelholms FF 12.04.2025 | FC Trollhattan - Lunds BK 12.04.2025 | Husqvarna FF - BK Olympic 12.04.2025 | Eskilsminne IF - IFK Skovde FK 13.04.2025 | Torslanda IK - Jönköping Södra 13.04.2025 | Oskarshmans AIK - Norrby IF 17.04.2025 | Norrby IF - Skovde AIK 18.04.2025 | Angelholms FF - Ariana FC 18.04.2025 | Ljungskile SK - Husqvarna FF 18.04.2025 | BK Olympic - Torslanda IK 18.04.2025 | Lunds BK - Oskarshmans AIK 18.04.2025 | Hassleholms IF - FC Trollhattan 18.04.2025 | IFK Skovde FK - FC Rosengaard 1917 21.04.2025 | Jönköping Södra - Eskilsminne IF 26.04.2025 | Ljungskile SK - FC Trollhattan 26.04.2025 | FC Rosengaard 1917 - Eskilsminne IF 26.04.2025 | Husqvarna FF - Hassleholms IF 26.04.2025 | Oskarshmans AIK - BK Olympic 26.04.2025 | IFK Skovde FK - Skovde AIK 27.04.2025 | Torslanda IK - Angelholms FF 28.04.2025 | Lunds BK - Ariana FC 28.04.2025 | Jönköping Södra - Norrby IF 03.05.2025 | Skovde AIK - Jönköping Södra 03.05.2025 | Eskilsminne IF - Torslanda IK 03.05.2025 | Ariana FC - Husqvarna FF 03.05.2025 | Angelholms FF - IFK Skovde FK 03.05.2025 | FC Trollhattan - Oskarshmans AIK 03.05.2025 | Norrby IF - Lunds BK 04.05.2025 | Hassleholms IF - Ljungskile SK 05.05.2025 | BK Olympic - FC Rosengaard 1917 09.05.2025 | Lunds BK - Hassleholms IF 10.05.2025 | Torslanda IK - IFK Skovde FK 10.05.2025 | Husqvarna FF - Eskilsminne IF 10.05.2025 | Ljungskile SK - Oskarshmans AIK 10.05.2025 | Skovde AIK - Ariana FC 11.05.2025 | FC Trollhattan - Angelholms FF 11.05.2025 | Jönköping Södra - BK Olympic 11.05.2025 | FC Rosengaard 1917 - Norrby IF 16.05.2025 | Norrby IF - FC Trollhattan 16.05.2025 | IFK Skovde FK - Husqvarna FF 17.05.2025 | Eskilsminne IF - Ariana FC 17.05.2025 | Ljungskile SK - Lunds BK 17.05.2025 | Jönköping Södra - FC Rosengaard 1917 17.05.2025 | Hassleholms IF - Torslanda IK 18.05.2025 | Oskarshmans AIK - Skovde AIK 19.05.2025 | BK Olympic - Angelholms FF 23.05.2025 | Torslanda IK - FC Trollhattan 23.05.2025 | FC Rosengaard 1917 - Lunds BK 24.05.2025 | Hassleholms IF - Oskarshmans AIK 24.05.2025 | BK Olympic - Eskilsminne IF 24.05.2025 | Angelholms FF - Skovde AIK 24.05.2025 | Husqvarna FF - Jönköping Södra 24.05.2025 | Ariana FC - Ljungskile SK