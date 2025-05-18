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Torneo Federal A 2025
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18.05.2025 | 21:45 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Costa Brava de General Pico | Torneo Federal A | 10. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Costa Brava de General Pico 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Costa Brava de General Pico maçı, Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Costa Brava de General Pico maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Costa Brava de General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2025 / 21:45
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