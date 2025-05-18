18.05.2025 | 21:45 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Costa Brava de General Pico | Torneo Federal A | 10. Hafta

Maçları Filtrele

18.05.2025 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Costa Brava de General Pico 15.03.2025 | CSB Atenas - AC San Martin de Mendoza 15.03.2025 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de la Banda 16.03.2025 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Circulo Deportivo 16.03.2025 | CA Germinal - Guillermo Brown 16.03.2025 | CA Sol de America de Formosa - Atletico Rafaela 16.03.2025 | Olimpo Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 16.03.2025 | CM Crucero del Norte - CA Bartolome Mitre 16.03.2025 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 16.03.2025 | CA Linqueno - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 16.03.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - Independiente de Chivilcoy 17.03.2025 | Sportivo Las Parejas - Club Sportivo Ben Hur 17.03.2025 | CS Belgrano - CA Douglas Haig 17.03.2025 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Boca Unidos Corrientes 17.03.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - CAS Defensores de Belgrano 19.03.2025 | Club Circulo Deportivo - CD Santamarina Tandil 23.03.2025 | Guillermo Brown - Olimpo Bahia Blanca 23.03.2025 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CAS Defensores de Belgrano 23.03.2025 | CSD Sol de Mayo - Club Cipolletti 23.03.2025 | CA Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 23.03.2025 | Independiente de Chivilcoy - CA Linqueno 23.03.2025 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Gutierrez SC 23.03.2025 | CD Argentino Monte Maiz - CSB Atenas 23.03.2025 | AC San Martin de Mendoza - Costa Brava de General Pico 23.03.2025 | CA Boca Unidos Corrientes - Club Sportivo General San Martin 23.03.2025 | CA Douglas Haig - Gimnasia de Chivilcoy 23.03.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Germinal 23.03.2025 | Sportivo Las Parejas - CA 9 de Julio Rafaela 23.03.2025 | CA Bartolome Mitre - CA Sarmiento de Resistencia 24.03.2025 | CA Sarmiento de la Banda - CM Crucero del Norte 24.03.2025 | Club Sportivo Ben Hur - CS Belgrano 27.03.2025 | Sportivo Las Parejas - CA 9 de Julio Rafaela 29.03.2025 | Juventud Antoniana - CA Sol de America de Formosa 30.03.2025 | CD Santamarina Tandil - Kimberley de Mar Del Plata 30.03.2025 | CSB Atenas - CA Huracan Las Heras 30.03.2025 | CAS Defensores de Belgrano - Independiente de Chivilcoy 30.03.2025 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 30.03.2025 | Club Sportivo General San Martin - CA Bartolome Mitre 30.03.2025 | Club Cipolletti - Guillermo Brown 30.03.2025 | Deportivo Rincon - CSD Sol de Mayo 30.03.2025 | CA Germinal - Club Circulo Deportivo 30.03.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - Club Sportivo Ben Hur 30.03.2025 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sarmiento de la Banda 30.03.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 30.03.2025 | CA Linqueno - CA Douglas Haig 31.03.2025 | CS Belgrano - Sportivo Las Parejas 31.03.2025 | Costa Brava de General Pico - CD Argentino Monte Maiz 05.04.2025 | Atletico Rafaela - CA Sarmiento de Resistencia 06.04.2025 | Guillermo Brown - CSD Sol de Mayo 06.04.2025 | CD Santamarina Tandil - Deportivo Rincon 06.04.2025 | CA Douglas Haig - CAS Defensores de Belgrano 06.04.2025 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 06.04.2025 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 06.04.2025 | CA Huracan Las Heras - Costa Brava de General Pico 06.04.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Cipolletti 06.04.2025 | CD Argentino Monte Maiz - Gutierrez SC 06.04.2025 | CA Sol de America de Formosa - CM Crucero del Norte 06.04.2025 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia de Chivilcoy 06.04.2025 | CA Bartolome Mitre - CA Boca Unidos Corrientes 07.04.2025 | CA Sarmiento de la Banda - Club Sportivo General San Martin 07.04.2025 | Club Sportivo Ben Hur - CA Linqueno 07.04.2025 | Kimberley de Mar Del Plata - CA Germinal 08.04.2025 | CS Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 13.04.2025 | Deportivo Rincon - Guillermo Brown 13.04.2025 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de la Banda 13.04.2025 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 13.04.2025 | CA Germinal - CD Santamarina Tandil 13.04.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - CS Belgrano 13.04.2025 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Douglas Haig 13.04.2025 | CAS Defensores de Belgrano - Club Sportivo Ben Hur 13.04.2025 | Club Sportivo General San Martin - Atletico Rafaela 13.04.2025 | CA Linqueno - Sportivo Las Parejas 13.04.2025 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CD Argentino Monte Maiz 13.04.2025 | CSB Atenas - CS Estudiantes San Luis 15.04.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - Independiente de Chivilcoy 18.04.2025 | Ciudad de Bolivar - Gutierrez SC 19.04.2025 | CA Sarmiento de la Banda - CA Bartolome Mitre 19.04.2025 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de Resistencia 19.04.2025 | Atletico Rafaela - CA Boca Unidos Corrientes 20.04.2025 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Cipolletti 20.04.2025 | Club Circulo Deportivo - CSD Sol de Mayo 20.04.2025 | CA Germinal - Deportivo Rincon 20.04.2025 | CS Estudiantes San Luis - Costa Brava de General Pico 20.04.2025 | CA Huracan Las Heras - CA Juventud Unida Universitario San Luis 20.04.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Guillermo Brown 20.04.2025 | CA Sol de America de Formosa - Club Sportivo General San Martin 20.04.2025 | CD Argentino Monte Maiz - AC San Martin de Mendoza 20.04.2025 | CD Santamarina Tandil - Olimpo Bahia Blanca 20.04.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - CA 9 de Julio Rafaela 20.04.2025 | CA Douglas Haig - Independiente de Chivilcoy 20.04.2025 | Sportivo Las Parejas - CAS Defensores de Belgrano 21.04.2025 | Club Sportivo Ben Hur - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 21.04.2025 | CS Belgrano - CA Linqueno 26.04.2025 | AC San Martin de Mendoza - CA Huracan Las Heras 26.04.2025 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sol de America de Formosa 26.04.2025 | Gutierrez SC - CS Estudiantes San Luis 26.04.2025 | CAS Defensores de Belgrano - CS Belgrano 26.04.2025 | Club Sportivo General San Martin - Juventud Antoniana 26.04.2025 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Ciudad de Bolivar 26.04.2025 | Deportivo Rincon - Villa Mitre de Bahia Blanca 26.04.2025 | CA Bartolome Mitre - Atletico Rafaela 27.04.2025 | Costa Brava de General Pico - CSB Atenas 27.04.2025 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Sportivo Las Parejas 27.04.2025 | Olimpo Bahia Blanca - CA Germinal 27.04.2025 | Guillermo Brown - Club Circulo Deportivo 27.04.2025 | Independiente de Chivilcoy - Club Sportivo Ben Hur 27.04.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Douglas Haig 27.04.2025 | CSD Sol de Mayo - Kimberley de Mar Del Plata 27.04.2025 | Club Cipolletti - CD Santamarina Tandil 28.04.2025 | CA Sarmiento de Resistencia - CM Crucero del Norte 29.04.2025 | CA Linqueno - Gimnasia de Chivilcoy 02.05.2025 | Ciudad de Bolivar - AC San Martin de Mendoza 03.05.2025 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 03.05.2025 | Juventud Antoniana - CA Boca Unidos Corrientes 04.05.2025 | Atletico Rafaela - CA Sarmiento de la Banda 04.05.2025 | CD Santamarina Tandil - CSD Sol de Mayo 04.05.2025 | Kimberley de Mar Del Plata - Guillermo Brown 04.05.2025 | Club Circulo Deportivo - Villa Mitre de Bahia Blanca 04.05.2025 | CA Germinal - Club Cipolletti 04.05.2025 | Olimpo Bahia Blanca - Deportivo Rincon 04.05.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - CAS Defensores de Belgrano 04.05.2025 | CA Sol de America de Formosa - CA Bartolome Mitre 04.05.2025 | CM Crucero del Norte - Club Sportivo General San Martin 04.05.2025 | CA Huracan Las Heras - CD Argentino Monte Maiz 04.05.2025 | CA Linqueno - CA 9 de Julio Rafaela 04.05.2025 | Sportivo Las Parejas - Independiente de Chivilcoy 04.05.2025 | Club Sportivo Ben Hur - CA Douglas Haig 05.05.2025 | CS Estudiantes San Luis - CA Juventud Unida Universitario San Luis 06.05.2025 | CSB Atenas - Gutierrez SC 10.05.2025 | Independiente de Chivilcoy - CS Belgrano 10.05.2025 | CAS Defensores de Belgrano - CA Linqueno 10.05.2025 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de Resistencia 11.05.2025 | AC San Martin de Mendoza - CS Estudiantes San Luis 11.05.2025 | Guillermo Brown - CD Santamarina Tandil 11.05.2025 | CSD Sol de Mayo - CA Germinal 11.05.2025 | Deportivo Rincon - Club Circulo Deportivo 11.05.2025 | CA Boca Unidos Corrientes - CM Crucero del Norte 11.05.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Kimberley de Mar Del Plata 11.05.2025 | Club Cipolletti - Olimpo Bahia Blanca 11.05.2025 | CD Argentino Monte Maiz - Ciudad de Bolivar 11.05.2025 | Gutierrez SC - Costa Brava de General Pico 11.05.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - Club Sportivo Ben Hur 11.05.2025 | CA Bartolome Mitre - Juventud Antoniana 11.05.2025 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas 11.05.2025 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Gimnasia de Chivilcoy 11.05.2025 | CA Sarmiento de la Banda - CA Sol de America de Formosa 12.05.2025 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CSB Atenas 17.05.2025 | AC San Martin de Mendoza - CSB Atenas 17.05.2025 | CD Argentino Monte Maiz - CS Estudiantes San Luis 18.05.2025 | Atletico Rafaela - CA Sol de America de Formosa 18.05.2025 | Guillermo Brown - CA Germinal 18.05.2025 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia de Chivilcoy 18.05.2025 | CSD Sol de Mayo - Olimpo Bahia Blanca 18.05.2025 | Club Circulo Deportivo - Kimberley de Mar Del Plata 18.05.2025 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de Resistencia 18.05.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 18.05.2025 | Club Cipolletti - Deportivo Rincon 18.05.2025 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Linqueno 18.05.2025 | CA Huracan Las Heras - Ciudad de Bolivar 18.05.2025 | CAS Defensores de Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 18.05.2025 | CA Douglas Haig - CS Belgrano 18.05.2025 | CA Bartolome Mitre - CM Crucero del Norte 18.05.2025 | Club Sportivo Ben Hur - Sportivo Las Parejas 18.05.2025 | CA Sarmiento de la Banda - Juventud Antoniana