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Superliga 24/25
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18.05.2025 | 16:00 | Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Superliga | 9. Hafta

Fc Unirea 2004 Slobozia ile ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 24/25 Superliga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Coltescu,Sebastian Constantin tarafından yönetilen Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçı, Stadionul 1 Mai Stadı'nda oynanıyor. Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2025 / 16:00
Maçın Hakemi: Coltescu,Sebastian Constantin

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