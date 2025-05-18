18.05.2025 | 16:00 | Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Superliga | 9. Hafta

Fc Unirea 2004 Slobozia ile ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 24/25 Superliga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Coltescu,Sebastian Constantin tarafından yönetilen Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçı, Stadionul 1 Mai Stadı'nda oynanıyor. Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Fc Unirea 2004 Slobozia-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2025 / 16:00

Maçın Hakemi: Coltescu,Sebastian Constantin