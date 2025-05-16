16.05.2025 | 05:00 | CD Once Caldas-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Copa Sudamericana | 5. Hafta

CD Once Caldas ile GV Club Deportivo San Jose de Oruro 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Aragon Bautista, Augusto Bergelio tarafından yönetilen CD Once Caldas-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı, Estadio Palogrande Stadı'nda oynanıyor. CD Once Caldas-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Once Caldas-GV Club Deportivo San Jose de Oruro
Maçın Tarihi ve Saati: 16.05.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Aragon Bautista, Augusto Bergelio