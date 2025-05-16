www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler Kupa Libertadores CONMEBOL Libertadores 2025 Sezonu CA River Plate (Arg) - CSD Independiente del Valle maçı
CONMEBOL Libertadores 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

16.05.2025 | 03:30 | CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle | Kupa Libertadores | 5. Hafta

CA River Plate (Arg) ile CSD Independiente del Valle 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Valenzuela Saez, Jesus tarafından yönetilen CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle maçı, Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda oynanıyor. CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle
Maçın Tarihi ve Saati: 16.05.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Valenzuela Saez, Jesus

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması!
Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor