16.05.2025 | 03:30 | CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle | Kupa Libertadores | 5. Hafta

CA River Plate (Arg) ile CSD Independiente del Valle 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Valenzuela Saez, Jesus tarafından yönetilen CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle maçı, Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda oynanıyor. CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle
Maçın Tarihi ve Saati: 16.05.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Valenzuela Saez, Jesus