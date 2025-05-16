16.05.2025 | 03:30 | CA River Plate (Arg)-CSD Independiente del Valle | Kupa Libertadores | 5. Hafta

Maçları Filtrele

16.05.2025 | CA River Plate (Arg) - CSD Independiente del Valle 05.02.2025 | Monagas SC - Defensor Sporting 06.02.2025 | Nacional Asuncion - Alianza Lima 07.02.2025 | Blooming - CD El Nacional 12.02.2025 | Defensor Sporting - Monagas SC 13.02.2025 | Alianza Lima - Nacional Asuncion 14.02.2025 | CD El Nacional - Blooming 14.02.2025 | CD El Nacional - Blooming 19.02.2025 | Deportes Iquique - Independiente Santa Fe 19.02.2025 | Alianza Lima - Boca Juniors 19.02.2025 | The Strongest - EC Bahia BA 20.02.2025 | CA Boston River - Nublense 20.02.2025 | CD El Nacional - Barcelona SC 20.02.2025 | UCV FC - SC Corinthians SP 21.02.2025 | Monagas SC - Cerro Porteno 21.02.2025 | CD Tolima - Melgar 26.02.2025 | Independiente Santa Fe - Deportes Iquique 26.02.2025 | EC Bahia BA - The Strongest 26.02.2025 | Boca Juniors - Alianza Lima 27.02.2025 | Nublense - CA Boston River 27.02.2025 | SC Corinthians SP - UCV FC 27.02.2025 | Barcelona SC - CD El Nacional 28.02.2025 | Cerro Porteno - Monagas SC 28.02.2025 | Melgar - CD Tolima 05.03.2025 | Deportes Iquique - Alianza Lima 06.03.2025 | Melgar - Cerro Porteno 06.03.2025 | Barcelona SC - SC Corinthians SP 07.03.2025 | CA Boston River - EC Bahia BA 12.03.2025 | Alianza Lima - Deportes Iquique 13.03.2025 | Cerro Porteno - Melgar 13.03.2025 | SC Corinthians SP - Barcelona SC 14.03.2025 | EC Bahia BA - CA Boston River 02.04.2025 | Cerro Porteno - Club Bolivar 02.04.2025 | Carabobo FC - Estudiantes de La Plata 02.04.2025 | Fortaleza EC CE - Racing Club Avellaneda 02.04.2025 | CA Bucaramanga - Colo Colo 02.04.2025 | Alianza Lima - Libertad Asuncion 02.04.2025 | Barcelona SC - CSD Independiente del Valle 03.04.2025 | Velez Sarsfield - Penarol URU 03.04.2025 | San Antonio Bulo Bulo - Club Olimpia 03.04.2025 | Universitario de Deportes - CA River Plate (Arg) 03.04.2025 | U. Chile - Botafogo FR RJ 03.04.2025 | CA Talleres de Cordoba - Sao Paulo FC SP 03.04.2025 | Atletico Nacional Medellin - Club Nacional de Football 04.04.2025 | EC Bahia BA - SC Internacional RS 04.04.2025 | Sporting Cristal - SE Palmeiras SP 04.04.2025 | CA Central Cordoba SE - LDU Quito 04.04.2025 | Deportivo Tachira - CR Flamengo RJ 09.04.2025 | Botafogo FR RJ - Carabobo FC 09.04.2025 | Libertad Asuncion - CA Talleres de Cordoba 09.04.2025 | Penarol URU - San Antonio Bulo Bulo 09.04.2025 | Estudiantes de La Plata - U. Chile 09.04.2025 | CA River Plate (Arg) - Barcelona SC 09.04.2025 | CSD Independiente del Valle - Universitario de Deportes 10.04.2025 | Club Nacional de Football - EC Bahia BA 10.04.2025 | Club Olimpia - Velez Sarsfield 10.04.2025 | SE Palmeiras SP - Cerro Porteno 10.04.2025 | CR Flamengo RJ - CA Central Cordoba SE 10.04.2025 | Club Bolivar - Sporting Cristal 10.04.2025 | LDU Quito - Deportivo Tachira 11.04.2025 | SC Internacional RS - Atletico Nacional Medellin 11.04.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Bucaramanga 11.04.2025 | Colo Colo - Fortaleza EC CE 11.04.2025 | Sao Paulo FC SP - Alianza Lima 23.04.2025 | Alianza Lima - CA Talleres de Cordoba 23.04.2025 | LDU Quito - CR Flamengo RJ 23.04.2025 | Carabobo FC - U. Chile 23.04.2025 | SC Internacional RS - Club Nacional de Football 23.04.2025 | Colo Colo - Racing Club Avellaneda 23.04.2025 | Barcelona SC - Universitario de Deportes 24.04.2025 | Club Olimpia - Penarol URU 24.04.2025 | San Antonio Bulo Bulo - Velez Sarsfield 24.04.2025 | Estudiantes de La Plata - Botafogo FR RJ 24.04.2025 | Libertad Asuncion - Sao Paulo FC SP 24.04.2025 | CSD Independiente del Valle - CA River Plate (Arg) 24.04.2025 | CA Bucaramanga - Fortaleza EC CE 25.04.2025 | Club Bolivar - SE Palmeiras SP 25.04.2025 | CA Central Cordoba SE - Deportivo Tachira 25.04.2025 | EC Bahia BA - Atletico Nacional Medellin 25.04.2025 | Cerro Porteno - Sporting Cristal 07.05.2025 | Alianza Lima - Sao Paulo FC SP 07.05.2025 | CA Bucaramanga - Racing Club Avellaneda 07.05.2025 | Carabobo FC - Botafogo FR RJ 07.05.2025 | Fortaleza EC CE - Colo Colo 07.05.2025 | San Antonio Bulo Bulo - Penarol URU 08.05.2025 | EC Bahia BA - Club Nacional de Football 08.05.2025 | Deportivo Tachira - LDU Quito 08.05.2025 | U. Chile - Estudiantes de La Plata 08.05.2025 | Cerro Porteno - SE Palmeiras SP 08.05.2025 | CA Central Cordoba SE - CR Flamengo RJ 08.05.2025 | Sporting Cristal - Club Bolivar 09.05.2025 | Velez Sarsfield - Club Olimpia 09.05.2025 | CA Talleres de Cordoba - Libertad Asuncion 09.05.2025 | Barcelona SC - CA River Plate (Arg) 09.05.2025 | Atletico Nacional Medellin - SC Internacional RS 09.05.2025 | Universitario de Deportes - CSD Independiente del Valle 14.05.2025 | Deportivo Tachira - CA Central Cordoba SE 14.05.2025 | Fortaleza EC CE - CA Bucaramanga 14.05.2025 | Sporting Cristal - Cerro Porteno 14.05.2025 | U. Chile - Carabobo FC 15.05.2025 | Velez Sarsfield - San Antonio Bulo Bulo 15.05.2025 | Penarol URU - Club Olimpia 15.05.2025 | Atletico Nacional Medellin - EC Bahia BA 15.05.2025 | Botafogo FR RJ - Estudiantes de La Plata 15.05.2025 | Sao Paulo FC SP - Libertad Asuncion 15.05.2025 | Racing Club Avellaneda - Colo Colo 15.05.2025 | Universitario de Deportes - Barcelona SC 16.05.2025 | SE Palmeiras SP - Club Bolivar 16.05.2025 | CA Talleres de Cordoba - Alianza Lima 16.05.2025 | Club Nacional de Football - SC Internacional RS 16.05.2025 | CR Flamengo RJ - LDU Quito 28.05.2025 | Sao Paulo FC SP - CA Talleres de Cordoba 28.05.2025 | Libertad Asuncion - Alianza Lima 28.05.2025 | Botafogo FR RJ - U. Chile 28.05.2025 | Estudiantes de La Plata - Carabobo FC 28.05.2025 | CA River Plate (Arg) - Universitario de Deportes 28.05.2025 | CSD Independiente del Valle - Barcelona SC 29.05.2025 | SC Internacional RS - EC Bahia BA 29.05.2025 | Club Nacional de Football - Atletico Nacional Medellin 29.05.2025 | SE Palmeiras SP - Sporting Cristal 29.05.2025 | LDU Quito - CA Central Cordoba SE 29.05.2025 | CR Flamengo RJ - Deportivo Tachira 29.05.2025 | Club Bolivar - Cerro Porteno 30.05.2025 | Penarol URU - Velez Sarsfield 30.05.2025 | Club Olimpia - San Antonio Bulo Bulo 30.05.2025 | Colo Colo - CA Bucaramanga 30.05.2025 | Racing Club Avellaneda - Fortaleza EC CE