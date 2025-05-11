www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2025 Sezonu Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Gimnasia de Chivilcoy maçı
Torneo Federal A 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

11.05.2025 | 22:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy | Torneo Federal A | 9. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Gimnasia de Chivilcoy 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy maçı, Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy
Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2025 / 22:30
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Immobile'den transfer açıklaması!
Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak!
REKLAM - Türk Telekom
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor