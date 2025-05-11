11.05.2025 | 22:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy | Torneo Federal A | 9. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Gimnasia de Chivilcoy 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy maçı, Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Gimnasia de Chivilcoy
Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2025 / 22:30
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