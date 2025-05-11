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11.05.2025 | 21:30 | CA Independiente Avellaneda-Independiente Rivadavia De Mendoza | Profesyonel Lig | round_of_16. Hafta

CA Independiente Avellaneda ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2025 Profesyonel Lig 16. tur maçında karşı karşıya geliyor. Mastrangelo, Hernan tarafından yönetilen CA Independiente Avellaneda-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Libertadores de America Stadı'nda oynanıyor. CA Independiente Avellaneda-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Independiente Avellaneda-Independiente Rivadavia De Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2025 / 21:30
Maçın Hakemi: Mastrangelo, Hernan

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