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LigaPro Primera A 2025
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11.05.2025 | 21:00 | CD Tecnico Universitario-CSD Independiente del Valle | LigaPro Primera A | 12. Hafta

CD Tecnico Universitario ile CSD Independiente del Valle 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Cajas Torres, Alex Fabricio tarafından yönetilen CD Tecnico Universitario-CSD Independiente del Valle maçı, Estadio Bellavista Stadı'nda oynanıyor. CD Tecnico Universitario-CSD Independiente del Valle maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Tecnico Universitario-CSD Independiente del Valle
Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2025 / 21:00
Maçın Hakemi: Cajas Torres, Alex Fabricio

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