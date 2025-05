Maçları Filtrele

11.05.2025 | FK Haugesund - Viking FK 29.03.2025 | Stromsgodset - Rosenborg BK 29.03.2025 | Fredrikstad - SK Brann 30.03.2025 | Valerenga IF - Viking FK 30.03.2025 | Tromso IL - FK Haugesund 30.03.2025 | Molde FK - Sarpsborg 08 30.03.2025 | Hamarkameratene - Kristiansund BK 30.03.2025 | Kfum Oslo - Sandefjord Fotball 30.03.2025 | Bryne FK - Bodoe/Glimt 05.04.2025 | Bodoe/Glimt - Hamarkameratene 05.04.2025 | Rosenborg BK - Fredrikstad 06.04.2025 | SK Brann - Tromso IL 06.04.2025 | FK Haugesund - Stromsgodset 06.04.2025 | Sandefjord Fotball - Molde FK 06.04.2025 | Sarpsborg 08 - Valerenga IF 06.04.2025 | Kristiansund BK - Bryne FK 06.04.2025 | Viking FK - Kfum Oslo 09.04.2025 | Fredrikstad - Valerenga IF 10.04.2025 | SK Brann - Stromsgodset 10.04.2025 | Viking FK - Kristiansund BK 20.04.2025 | Tromso IL - Kristiansund BK 21.04.2025 | Valerenga IF - Rosenborg BK 21.04.2025 | Bryne FK - FK Haugesund 21.04.2025 | Hamarkameratene - Viking FK 21.04.2025 | Fredrikstad - Sandefjord Fotball 21.04.2025 | Kfum Oslo - Sarpsborg 08 21.04.2025 | Stromsgodset - SK Brann 21.04.2025 | Molde FK - Bodoe/Glimt 27.04.2025 | Rosenborg BK - Molde FK 27.04.2025 | Bodoe/Glimt - Kfum Oslo 27.04.2025 | FK Haugesund - Fredrikstad 27.04.2025 | Sandefjord Fotball - Hamarkameratene 27.04.2025 | Sarpsborg 08 - Stromsgodset 27.04.2025 | Kristiansund BK - Valerenga IF 27.04.2025 | SK Brann - Bryne FK 27.04.2025 | Viking FK - Tromso IL 30.04.2025 | Viking FK - FK Haugesund 01.05.2025 | Fredrikstad - Bodoe/Glimt 01.05.2025 | Rosenborg BK - Kristiansund BK 02.05.2025 | Hamarkameratene - Kfum Oslo 03.05.2025 | Valerenga IF - SK Brann 04.05.2025 | Tromso IL - Sandefjord Fotball 04.05.2025 | Molde FK - FK Haugesund 04.05.2025 | Stromsgodset - Kristiansund BK 04.05.2025 | Viking FK - Sarpsborg 08 04.05.2025 | Rosenborg BK - Bryne FK 10.05.2025 | Bodoe/Glimt - Stromsgodset 11.05.2025 | SK Brann - Rosenborg BK 11.05.2025 | Bryne FK - Molde FK 11.05.2025 | Sandefjord Fotball - Valerenga IF 11.05.2025 | Kfum Oslo - Tromso IL 11.05.2025 | Sarpsborg 08 - Hamarkameratene 11.05.2025 | Kristiansund BK - Fredrikstad