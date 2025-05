Maçları Filtrele

11.05.2025 | Herrestads AIF - Lidkopings FK 30.03.2025 | Skara FC - Motala AIF FK 30.03.2025 | IK Tord - FBK Karlstad 06.04.2025 | Vanersborgs IF - IK Tord 13.04.2025 | FBK Karlstad - Vanersborgs FK 13.04.2025 | Ahlafors IF - Herrestads AIF 17.04.2025 | Herrestads AIF - IK Konghalla 18.04.2025 | Lidkopings FK - IFK Kumla FK 18.04.2025 | IK Tord - Tidaholms Goif 18.04.2025 | IF Haga - Ahlafors IF 18.04.2025 | Vanersborgs FK - Grebbestads IF 18.04.2025 | Skara FC - Vanersborgs IF 20.04.2025 | Motala AIF FK - FBK Karlstad 24.04.2025 | Tidaholms Goif - IF Haga 26.04.2025 | IFK Kumla FK - Herrestads AIF 26.04.2025 | Vanersborgs IF - FBK Karlstad 26.04.2025 | IK Konghalla - Motala AIF FK 26.04.2025 | Grebbestads IF - Skara FC 27.04.2025 | Ahlafors IF - IK Tord 01.05.2025 | IK Tord - Lidkopings FK 02.05.2025 | FBK Karlstad - IFK Kumla FK 02.05.2025 | Vanersborgs FK - Skara FC 03.05.2025 | Ahlafors IF - Vanersborgs IF 03.05.2025 | IF Haga - Grebbestads IF 03.05.2025 | Motala AIF FK - Herrestads AIF 04.05.2025 | Tidaholms Goif - IK Konghalla 09.05.2025 | Skara FC - Tidaholms Goif 09.05.2025 | Vanersborgs FK - IK Tord 10.05.2025 | IK Konghalla - FBK Karlstad 10.05.2025 | Grebbestads IF - IFK Kumla FK 10.05.2025 | IF Haga - Vanersborgs IF 11.05.2025 | Motala AIF FK - Ahlafors IF