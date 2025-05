Maçları Filtrele

11.05.2025 | Raufoss - IK Start 31.03.2025 | Ranheim - Lyn 1896 FK 31.03.2025 | Aalesunds FK - Lillestrom SK 31.03.2025 | IK Start - Sogndal Fotball 31.03.2025 | Odds BK - Skeid 31.03.2025 | Stabaek IF - Hodd IL 31.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Asane Fotball 31.03.2025 | Egersunds IK - Mjondalen IF 01.04.2025 | Raufoss - Moss FK 05.04.2025 | Lillestrom SK - Odds BK 05.04.2025 | Skeid - IK Start 05.04.2025 | Mjondalen IF - Raufoss 05.04.2025 | Hodd IL - Kongsvinger IL Toppfotball 05.04.2025 | Sogndal Fotball - Aalesunds FK 05.04.2025 | Moss FK - Ranheim 05.04.2025 | Asane Fotball - Egersunds IK 06.04.2025 | Lyn 1896 FK - Stabaek IF 21.04.2025 | Odds BK - Lyn 1896 FK 21.04.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Moss FK 21.04.2025 | Stabaek IF - Lillestrom SK 21.04.2025 | Ranheim - Sogndal Fotball 21.04.2025 | Egersunds IK - Skeid 21.04.2025 | IK Start - Hodd IL 21.04.2025 | Raufoss - Asane Fotball 21.04.2025 | Aalesunds FK - Mjondalen IF 27.04.2025 | Lyn 1896 FK - Lillestrom SK 27.04.2025 | Moss FK - Stabaek IF 28.04.2025 | Sogndal Fotball - Odds BK 28.04.2025 | Mjondalen IF - IK Start 28.04.2025 | Skeid - Kongsvinger IL Toppfotball 28.04.2025 | Asane Fotball - Aalesunds FK 28.04.2025 | Raufoss - Egersunds IK 29.04.2025 | Hodd IL - Ranheim 03.05.2025 | Lillestrom SK - Moss FK 03.05.2025 | Aalesunds FK - Raufoss 03.05.2025 | Ranheim - Kongsvinger IL Toppfotball 03.05.2025 | IK Start - Asane Fotball 03.05.2025 | Sogndal Fotball - Mjondalen IF 03.05.2025 | Odds BK - Egersunds IK 04.05.2025 | Stabaek IF - Skeid 04.05.2025 | Lyn 1896 FK - Hodd IL 10.05.2025 | Egersunds IK - Aalesunds FK 11.05.2025 | Moss FK - Lyn 1896 FK 11.05.2025 | Hodd IL - Sogndal Fotball 11.05.2025 | Mjondalen IF - Ranheim