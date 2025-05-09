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CONMEBOL Libertadores 2025
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09.05.2025 | 03:30 | Atletico Nacional Medellin-SC Internacional RS | Kupa Libertadores | 4. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile SC Internacional RS 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-SC Internacional RS maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-SC Internacional RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Atletico Nacional Medellin-SC Internacional RS
Maçın Tarihi ve Saati: 09.05.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo

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