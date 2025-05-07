07.05.2025 | 03:30 | CA Boston River-CA Independiente Avellaneda | Copa Sudamericana | 4. Hafta

CA Boston River ile CA Independiente Avellaneda 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ospina Londono, Jhon Alexander tarafından yönetilen CA Boston River-CA Independiente Avellaneda maçı, Estadio Campeones Olimpicos Stadı'nda oynanıyor. CA Boston River-CA Independiente Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Boston River-CA Independiente Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 07.05.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Ospina Londono, Jhon Alexander