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CONMEBOL Sudamericana 2025
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07.05.2025 | 03:30 | CA Boston River-CA Independiente Avellaneda | Copa Sudamericana | 4. Hafta

CA Boston River ile CA Independiente Avellaneda 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ospina Londono, Jhon Alexander tarafından yönetilen CA Boston River-CA Independiente Avellaneda maçı, Estadio Campeones Olimpicos Stadı'nda oynanıyor. CA Boston River-CA Independiente Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Boston River-CA Independiente Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 07.05.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Ospina Londono, Jhon Alexander

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