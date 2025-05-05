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Torneo Federal A 2025
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05.05.2025 | 22:00 | CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 8. Hafta

CS Estudiantes San Luis ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Stadı'nda oynanıyor. CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 05.05.2025 / 22:00
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