04.05.2025 | 16:00 | Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 ACFF | 9. Hafta

Rrc Stockay-Warfusee ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 24/25 Nationale 1 ACFF yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Stadı'nda oynanıyor. Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 04.05.2025 / 16:00

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