04.05.2025 | 22:00 | AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP | Brasilero Seri B | 6. Hafta

AC Goianiense GO ile Gremio Novorizontino SP 2025 Brasilero Seri B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. De Almeida Andrade, Emerson Ricardo tarafından yönetilen AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP maçı, Estadio Antonio Accioly Stadı'nda oynanıyor. AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP
Maçın Tarihi ve Saati: 04.05.2025 / 22:00
Maçın Hakemi: De Almeida Andrade, Emerson Ricardo