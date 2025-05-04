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Brasilero Seri B 2025
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04.05.2025 | 22:00 | AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP | Brasilero Seri B | 6. Hafta

AC Goianiense GO ile Gremio Novorizontino SP 2025 Brasilero Seri B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. De Almeida Andrade, Emerson Ricardo tarafından yönetilen AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP maçı, Estadio Antonio Accioly Stadı'nda oynanıyor. AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: AC Goianiense GO-Gremio Novorizontino SP
Maçın Tarihi ve Saati: 04.05.2025 / 22:00
Maçın Hakemi: De Almeida Andrade, Emerson Ricardo

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