29.04.2025 | 03:45 | CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza | Profesyonel Lig | 15. Hafta

Maçları Filtrele

29.04.2025 | CA Central Cordoba SE - Independiente Rivadavia De Mendoza 24.01.2025 | CD Godoy Cruz - CA Rosario Central 24.01.2025 | CA Tigre - Velez Sarsfield 24.01.2025 | Newells Old Boys - Independiente Rivadavia De Mendoza 24.01.2025 | Atletico Lanus - Deportivo Riestra AFBC 24.01.2025 | Defensa Y Justicia - CA Banfield 24.01.2025 | CA Barracas Central - Racing Club Avellaneda 25.01.2025 | CA Independiente Avellaneda - CA Sarmiento Junin 25.01.2025 | CA Belgrano de Cordoba - CA Huracan 25.01.2025 | San Martin de San Juan - Atletico Tucuman 25.01.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CA Talleres de Cordoba 26.01.2025 | Estudiantes de La Plata - Union de Santa Fe 26.01.2025 | Instituto AC Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 26.01.2025 | CA Platense - CA River Plate (Arg) 27.01.2025 | Boca Juniors - Argentinos Juniors 27.01.2025 | CA Central Cordoba SE - CA Aldosivi 28.01.2025 | CA Banfield - Newells Old Boys 28.01.2025 | Deportivo Riestra AFBC - San Martin de San Juan 29.01.2025 | CA Rosario Central - Atletico Lanus 29.01.2025 | CA Sarmiento Junin - CD Godoy Cruz 29.01.2025 | Velez Sarsfield - CA Platense 29.01.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Barracas Central 29.01.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA San Lorenzo Almagro 29.01.2025 | CA Talleres de Cordoba - CA Independiente Avellaneda 30.01.2025 | Union de Santa Fe - Boca Juniors 30.01.2025 | CA Huracan - Estudiantes de La Plata 30.01.2025 | CA River Plate (Arg) - Instituto AC Cordoba 30.01.2025 | CA Aldosivi - Defensa Y Justicia 31.01.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Belgrano de Cordoba 31.01.2025 | Argentinos Juniors - CA Tigre 31.01.2025 | CA Central Cordoba SE - Atletico Tucuman 01.02.2025 | CA Barracas Central - CA Banfield 02.02.2025 | San Martin de San Juan - CA Rosario Central 02.02.2025 | Atletico Lanus - CA Sarmiento Junin 02.02.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CA River Plate (Arg) 03.02.2025 | Boca Juniors - CA Huracan 03.02.2025 | Newells Old Boys - CA Aldosivi 03.02.2025 | CA Independiente Avellaneda - Gimnasia Y Esgrima La Plata 03.02.2025 | Instituto AC Cordoba - Velez Sarsfield 03.02.2025 | Defensa Y Justicia - CA Central Cordoba SE 04.02.2025 | Estudiantes de La Plata - Racing Club Avellaneda 04.02.2025 | CA Tigre - Union de Santa Fe 04.02.2025 | CA Belgrano de Cordoba - Independiente Rivadavia De Mendoza 04.02.2025 | Argentinos Juniors - CA Platense 05.02.2025 | CD Godoy Cruz - CA Talleres de Cordoba 05.02.2025 | Atletico Tucuman - Deportivo Riestra AFBC 06.02.2025 | CA Aldosivi - CA Barracas Central 07.02.2025 | CA Sarmiento Junin - San Martin de San Juan 07.02.2025 | CA Banfield - CA Belgrano de Cordoba 08.02.2025 | CA Huracan - CA Tigre 08.02.2025 | CA Central Cordoba SE - Newells Old Boys 08.02.2025 | Union de Santa Fe - Argentinos Juniors 08.02.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Estudiantes de La Plata 09.02.2025 | Velez Sarsfield - CA San Lorenzo Almagro 09.02.2025 | CA Rosario Central - Atletico Tucuman 09.02.2025 | CA River Plate (Arg) - CA Independiente Avellaneda 09.02.2025 | Racing Club Avellaneda - Boca Juniors 09.02.2025 | CA Platense - Instituto AC Cordoba 09.02.2025 | Deportivo Riestra AFBC - Defensa Y Justicia 10.02.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CD Godoy Cruz 10.02.2025 | CA Talleres de Cordoba - Atletico Lanus 11.02.2025 | CA Barracas Central - CA Central Cordoba SE 12.02.2025 | Boca Juniors - Independiente Rivadavia De Mendoza 12.02.2025 | Estudiantes de La Plata - CA Banfield 12.02.2025 | CA Belgrano de Cordoba - CA Aldosivi 12.02.2025 | CA Tigre - Racing Club Avellaneda 12.02.2025 | Deportivo Riestra AFBC - CA Rosario Central 12.02.2025 | Newells Old Boys - Defensa Y Justicia 13.02.2025 | CA Independiente Avellaneda - Velez Sarsfield 13.02.2025 | Argentinos Juniors - CA Huracan 13.02.2025 | CD Godoy Cruz - CA River Plate (Arg) 13.02.2025 | Atletico Lanus - Gimnasia Y Esgrima La Plata 14.02.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CA Platense 14.02.2025 | San Martin de San Juan - CA Talleres de Cordoba 14.02.2025 | Union de Santa Fe - Instituto AC Cordoba 14.02.2025 | Atletico Tucuman - CA Sarmiento Junin 15.02.2025 | CA Banfield - Boca Juniors 15.02.2025 | CA Aldosivi - Estudiantes de La Plata 15.02.2025 | Defensa Y Justicia - CA Barracas Central 16.02.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Tigre 16.02.2025 | CA Central Cordoba SE - CA Belgrano de Cordoba 16.02.2025 | Racing Club Avellaneda - Argentinos Juniors 16.02.2025 | Newells Old Boys - CA Rosario Central 17.02.2025 | CA River Plate (Arg) - Atletico Lanus 17.02.2025 | CA Talleres de Cordoba - Atletico Tucuman 17.02.2025 | CA Huracan - Union de Santa Fe 17.02.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - San Martin de San Juan 17.02.2025 | CA Sarmiento Junin - Deportivo Riestra AFBC 18.02.2025 | CA Platense - CA Independiente Avellaneda 18.02.2025 | Velez Sarsfield - CD Godoy Cruz 18.02.2025 | Instituto AC Cordoba - CA San Lorenzo Almagro 21.02.2025 | Deportivo Riestra AFBC - CA Talleres de Cordoba 22.02.2025 | Estudiantes de La Plata - CA Central Cordoba SE 22.02.2025 | CD Godoy Cruz - CA Platense 22.02.2025 | Atletico Lanus - Velez Sarsfield 23.02.2025 | CA Independiente Avellaneda - Instituto AC Cordoba 23.02.2025 | Boca Juniors - CA Aldosivi 23.02.2025 | San Martin de San Juan - CA River Plate (Arg) 23.02.2025 | CA Rosario Central - CA Sarmiento Junin 24.02.2025 | CA Huracan - CA San Lorenzo Almagro 24.02.2025 | CA Belgrano de Cordoba - Defensa Y Justicia 24.02.2025 | Atletico Tucuman - Gimnasia Y Esgrima La Plata 24.02.2025 | Union de Santa Fe - Racing Club Avellaneda 24.02.2025 | CA Barracas Central - Newells Old Boys 25.02.2025 | Argentinos Juniors - Independiente Rivadavia De Mendoza 25.02.2025 | CA Tigre - CA Banfield 01.03.2025 | Boca Juniors - CA Rosario Central 01.03.2025 | San Martin de San Juan - CA Belgrano de Cordoba 01.03.2025 | CA Central Cordoba SE - Deportivo Riestra AFBC 01.03.2025 | CA Aldosivi - CA Sarmiento Junin 02.03.2025 | CA River Plate (Arg) - Estudiantes de La Plata 02.03.2025 | Union de Santa Fe - Gimnasia Y Esgrima La Plata 02.03.2025 | CA Talleres de Cordoba - CA Tigre 02.03.2025 | Argentinos Juniors - Instituto AC Cordoba 02.03.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Atletico Lanus 03.03.2025 | Velez Sarsfield - CA Huracan 03.03.2025 | CA Platense - Defensa Y Justicia 03.03.2025 | CA Barracas Central - CD Godoy Cruz 04.03.2025 | CA San Lorenzo Almagro - Racing Club Avellaneda 04.03.2025 | Atletico Tucuman - Newells Old Boys 04.03.2025 | CA Banfield - CA Independiente Avellaneda 08.03.2025 | Velez Sarsfield - San Martin de San Juan 08.03.2025 | CA Banfield - Argentinos Juniors 08.03.2025 | CA Central Cordoba SE - Boca Juniors 08.03.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CA Independiente Avellaneda 09.03.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Huracan 09.03.2025 | CA Platense - Atletico Lanus 09.03.2025 | CA Sarmiento Junin - CA Barracas Central 09.03.2025 | CA Aldosivi - CA Tigre 09.03.2025 | Defensa Y Justicia - Estudiantes de La Plata 10.03.2025 | CA River Plate (Arg) - Atletico Tucuman 10.03.2025 | Newells Old Boys - CA Belgrano de Cordoba 10.03.2025 | Instituto AC Cordoba - CD Godoy Cruz 11.03.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Deportivo Riestra AFBC 11.03.2025 | CA Talleres de Cordoba - CA Rosario Central 11.03.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Union de Santa Fe 15.03.2025 | Argentinos Juniors - CA Aldosivi 15.03.2025 | CD Godoy Cruz - CA San Lorenzo Almagro 15.03.2025 | Deportivo Riestra AFBC - CA River Plate (Arg) 16.03.2025 | Estudiantes de La Plata - Newells Old Boys 16.03.2025 | CA Rosario Central - Gimnasia Y Esgrima La Plata 16.03.2025 | CA Huracan - Independiente Rivadavia De Mendoza 16.03.2025 | CA Sarmiento Junin - CA Talleres de Cordoba 16.03.2025 | CA Independiente Avellaneda - Racing Club Avellaneda 17.03.2025 | Boca Juniors - Defensa Y Justicia 17.03.2025 | CA Belgrano de Cordoba - CA Barracas Central 17.03.2025 | Atletico Lanus - Instituto AC Cordoba 18.03.2025 | Union de Santa Fe - CA Banfield 18.03.2025 | CA Tigre - CA Central Cordoba SE 18.03.2025 | San Martin de San Juan - CA Platense 18.03.2025 | Atletico Tucuman - Velez Sarsfield 21.03.2025 | Union de Santa Fe - Racing Club Avellaneda 27.03.2025 | CA Aldosivi - Union de Santa Fe 28.03.2025 | CA Barracas Central - Estudiantes de La Plata 28.03.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Racing Club Avellaneda 28.03.2025 | Defensa Y Justicia - CA Tigre 29.03.2025 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Lanus 29.03.2025 | CA Banfield - CA Huracan 29.03.2025 | Velez Sarsfield - Deportivo Riestra AFBC 29.03.2025 | CA Platense - Atletico Tucuman 29.03.2025 | Instituto AC Cordoba - San Martin de San Juan 30.03.2025 | CA Central Cordoba SE - Argentinos Juniors 30.03.2025 | CA Independiente Avellaneda - CD Godoy Cruz 30.03.2025 | CA River Plate (Arg) - CA Rosario Central 30.03.2025 | CA Belgrano de Cordoba - CA Talleres de Cordoba 30.03.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Sarmiento Junin 31.03.2025 | Newells Old Boys - Boca Juniors 05.04.2025 | Estudiantes de La Plata - CA Belgrano de Cordoba 05.04.2025 | San Martin de San Juan - CA San Lorenzo Almagro 05.04.2025 | CA Rosario Central - Velez Sarsfield 05.04.2025 | CD Godoy Cruz - Independiente Rivadavia De Mendoza 06.04.2025 | CA Talleres de Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 06.04.2025 | CA Huracan - CA Aldosivi 06.04.2025 | CA Sarmiento Junin - CA River Plate (Arg) 06.04.2025 | Union de Santa Fe - CA Central Cordoba SE 06.04.2025 | Atletico Lanus - CA Independiente Avellaneda 07.04.2025 | Boca Juniors - CA Barracas Central 07.04.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Banfield 07.04.2025 | Argentinos Juniors - Defensa Y Justicia 07.04.2025 | Deportivo Riestra AFBC - CA Platense 08.04.2025 | CA Tigre - Newells Old Boys 08.04.2025 | Atletico Tucuman - Instituto AC Cordoba 12.04.2025 | CA Banfield - Independiente Rivadavia De Mendoza 12.04.2025 | Newells Old Boys - Argentinos Juniors 12.04.2025 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Tucuman 13.04.2025 | CA Barracas Central - CA Tigre 13.04.2025 | CA Belgrano de Cordoba - Boca Juniors 13.04.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Estudiantes de La Plata 13.04.2025 | Instituto AC Cordoba - Deportivo Riestra AFBC 14.04.2025 | CA Independiente Avellaneda - San Martin de San Juan 14.04.2025 | CA River Plate (Arg) - CA Talleres de Cordoba 14.04.2025 | CA Aldosivi - Racing Club Avellaneda 15.04.2025 | CA Central Cordoba SE - CA Huracan 15.04.2025 | Defensa Y Justicia - Union de Santa Fe 15.04.2025 | Velez Sarsfield - CA Sarmiento Junin 15.04.2025 | CD Godoy Cruz - Atletico Lanus 16.04.2025 | CA Platense - CA Rosario Central 18.04.2025 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA River Plate (Arg) 19.04.2025 | CA Talleres de Cordoba - Velez Sarsfield 19.04.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Central Cordoba SE 19.04.2025 | Union de Santa Fe - Newells Old Boys 19.04.2025 | Atletico Tucuman - CA Independiente Avellaneda 19.04.2025 | Atletico Lanus - CA Banfield 20.04.2025 | CA Huracan - Defensa Y Justicia 20.04.2025 | Boca Juniors - Estudiantes de La Plata 20.04.2025 | Deportivo Riestra AFBC - CA San Lorenzo Almagro 20.04.2025 | San Martin de San Juan - CD Godoy Cruz 21.04.2025 | CA Sarmiento Junin - CA Platense 21.04.2025 | CA Rosario Central - Instituto AC Cordoba 23.04.2025 | Argentinos Juniors - CA Barracas Central 23.04.2025 | CA Tigre - CA Belgrano de Cordoba 23.04.2025 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Aldosivi 26.04.2025 | CA Aldosivi - CA Banfield 26.04.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CA Rosario Central 27.04.2025 | CA Belgrano de Cordoba - Argentinos Juniors 27.04.2025 | CA River Plate (Arg) - Boca Juniors 28.04.2025 | Atletico Lanus - San Martin de San Juan 28.04.2025 | Instituto AC Cordoba - CA Sarmiento Junin 28.04.2025 | CA Independiente Avellaneda - Deportivo Riestra AFBC 28.04.2025 | CA Barracas Central - Union de Santa Fe 28.04.2025 | CD Godoy Cruz - Atletico Tucuman 29.04.2025 | Estudiantes de La Plata - CA Tigre 29.04.2025 | Defensa Y Justicia - Racing Club Avellaneda 29.04.2025 | Velez Sarsfield - Gimnasia Y Esgrima La Plata 30.04.2025 | Newells Old Boys - CA Huracan 30.04.2025 | CA Platense - CA Talleres de Cordoba