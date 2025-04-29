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29.04.2025 | 03:45 | CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza | Profesyonel Lig | 15. Hafta

CA Central Cordoba SE ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gariano, Andres tarafından yönetilen CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Estadio Unico Madre De Ciudades Stadı'nda oynanıyor. CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 29.04.2025 / 03:45
Maçın Hakemi: Gariano, Andres

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