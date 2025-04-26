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26.04.2025 | 03:30 | CD Universidad Catolica-CD Everton Vina Del Mar | Premier Lig | 9. Hafta

CD Universidad Catolica ile CD Everton Vina Del Mar 2025 Premier Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Lara Luco, Juan Ignacio tarafından yönetilen CD Universidad Catolica-CD Everton Vina Del Mar maçı, Estadio Municipal de La Florida Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica-CD Everton Vina Del Mar maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica-CD Everton Vina Del Mar
Maçın Tarihi ve Saati: 26.04.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Lara Luco, Juan Ignacio

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