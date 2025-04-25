25.04.2025 | 05:00 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Defensa Y Justicia | Copa Sudamericana | 3. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile Defensa Y Justicia 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Herrera, Yender tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-Defensa Y Justicia maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-Defensa Y Justicia maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-Defensa Y Justicia
Maçın Tarihi ve Saati: 25.04.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Herrera, Yender