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Canlı Skor Arjantin Liga Profesional, Reserves Primera LPF, Reserves 2025 Sezonu Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Racing Club Avellaneda maçı
Primera LPF, Reserves 2025
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23.04.2025 | 21:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Racing Club Avellaneda | Liga Profesional, Reserves | 10. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile Racing Club Avellaneda 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Racing Club Avellaneda maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Racing Club Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Racing Club Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 23.04.2025 / 21:00
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