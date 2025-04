Maçları Filtrele

23.04.2025 | AC Goianiense GO - Cuiaba EC MT 05.04.2025 | Goias EC GO - Amazonas FC A&M 05.04.2025 | Criciuma EC SC - Operario Ferroviario EC PR 05.04.2025 | Paysandu SC PA - CA Paranaense PR 05.04.2025 | Coritiba FC PR - Vila Nova FC GO 05.04.2025 | CR Brasil AL - Chapecoense SC 06.04.2025 | America FC MG - Botafogo FC SP 07.04.2025 | Ferroviaria Araraquara SP - Clube DO Remo PA 07.04.2025 | Volta Redonda FC RJ - Cuiaba EC MT 07.04.2025 | Avai FC SC - Gremio Novorizontino SP 08.04.2025 | AC Goianiense GO - Athletic Club Sjdr MG 11.04.2025 | CA Paranaense PR - Criciuma EC SC 11.04.2025 | Cuiaba EC MT - Avai FC SC 12.04.2025 | Chapecoense SC - Coritiba FC PR 13.04.2025 | Vila Nova FC GO - Paysandu SC PA 13.04.2025 | Gremio Novorizontino SP - Volta Redonda FC RJ 13.04.2025 | Amazonas FC A&M - Ferroviaria Araraquara SP 13.04.2025 | Operario Ferroviario EC PR - Goias EC GO 13.04.2025 | Athletic Club Sjdr MG - CR Brasil AL 13.04.2025 | Clube DO Remo PA - America FC MG 14.04.2025 | Botafogo FC SP - AC Goianiense GO 16.04.2025 | Cuiaba EC MT - CA Paranaense PR 17.04.2025 | Avai FC SC - Operario Ferroviario EC PR 17.04.2025 | Paysandu SC PA - Chapecoense SC 17.04.2025 | Coritiba FC PR - Gremio Novorizontino SP 18.04.2025 | Goias EC GO - Vila Nova FC GO 18.04.2025 | Criciuma EC SC - Athletic Club Sjdr MG 18.04.2025 | CR Brasil AL - Volta Redonda FC RJ 18.04.2025 | Botafogo FC SP - Clube DO Remo PA 18.04.2025 | Ferroviaria Araraquara SP - AC Goianiense GO 18.04.2025 | America FC MG - Amazonas FC A&M 19.04.2025 | Operario Ferroviario EC PR - Paysandu SC PA 20.04.2025 | Vila Nova FC GO - Botafogo FC SP 21.04.2025 | Chapecoense SC - Athletic Club Sjdr MG 21.04.2025 | CA Paranaense PR - CR Brasil AL 21.04.2025 | America FC MG - Goias EC GO 22.04.2025 | Amazonas FC A&M - Avai FC SC 22.04.2025 | Gremio Novorizontino SP - Criciuma EC SC 22.04.2025 | Clube DO Remo PA - Coritiba FC PR 23.04.2025 | Volta Redonda FC RJ - Ferroviaria Araraquara SP