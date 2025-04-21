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Canlı Skor Romanya Superliga Superliga 24/25 Sezonu FC Dinamo Bucuresti 1948 - CS Universitatea Craiova 1948 maçı
Superliga 24/25
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21.04.2025 | 21:00 | FC Dinamo Bucuresti 1948-CS Universitatea Craiova 1948 | Superliga | 5. Hafta

FC Dinamo Bucuresti 1948 ile CS Universitatea Craiova 1948 24/25 Superliga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Birsan, Marcel tarafından yönetilen FC Dinamo Bucuresti 1948-CS Universitatea Craiova 1948 maçı, Dinamo Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. FC Dinamo Bucuresti 1948-CS Universitatea Craiova 1948 maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FC Dinamo Bucuresti 1948-CS Universitatea Craiova 1948
Maçın Tarihi ve Saati: 21.04.2025 / 21:00
Maçın Hakemi: Birsan, Marcel

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