Maçları Filtrele

19.04.2025 | Fram Reykjavik - FH Hafnarfjördur 28.03.2025 | Bf 108 - Afrika 30.03.2025 | Alftanes - Haukar Hafnarfjordur 30.03.2025 | Hamar - Skallagrímur 30.03.2025 | Magni - Kormakur/Hvot 30.03.2025 | Alafoss - RB Keflavik 01.04.2025 | IF Volsungur - Dalvik/Reynir 03.04.2025 | HK Kopavogur - Hviti Ridarinn 03.04.2025 | Ellidi - Haukar Hafnarfjordur 03.04.2025 | Thor Akureyri - Magni 06.04.2025 | Sindri - Hottur/Huginn 06.04.2025 | Keflavik IF - Throttur Vogum 06.04.2025 | Leiknir Reykjavik - Knattspyrnufelagid Kria 06.04.2025 | Hottur/Huginn - Sindri 10.04.2025 | IH Hafnarfjordur - UMF Selfoss 14.04.2025 | RB Keflavik - Fjolnir 17.04.2025 | Kari - Fylkir Reykjavik 17.04.2025 | Keflavik IF - Leiknir Reykjavik 17.04.2025 | Afturelding - Hottur/Huginn 17.04.2025 | Vikingur Olafsvik - Ulfarnir 17.04.2025 | IBV Vestmannaeyjar - Vikingur Reykjavik 18.04.2025 | Grotta - IA Akranes 18.04.2025 | IF Volsungur - Throttur Reykjavik 18.04.2025 | UMF Selfoss - Haukar Hafnarfjordur 18.04.2025 | IF Vestri - HK Kopavogur 18.04.2025 | Breidablik Kopavogur - Fjolnir 18.04.2025 | Stjarnan Gardabae - UMF Njardvik 18.04.2025 | KA Akureyri - KF Austfjardja 19.04.2025 | UMF Grindavik - Valur Reykjavik 19.04.2025 | KR Reykjavik - KA Asvellir 19.04.2025 | Thor Akureyri - IR Reykjavik