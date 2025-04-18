18.04.2025 | 12:30 | United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

United Sports Club ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 18.04.2025 / 12:30
Maçın Hakemi: