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Canlı Skor Hindistan I-League 2 I-League 2 2025 Sezonu United Sports Club - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-League 2 2025
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18.04.2025 | 12:30 | United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

United Sports Club ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: United Sports Club-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 18.04.2025 / 12:30
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