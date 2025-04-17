17.04.2025 | 01:00 | Mirassol FC SP-Gremio FB Porto Alegrense RS | Brasilero Serie A | 4. Hafta

Mirassol FC SP ile Gremio FB Porto Alegrense RS 2025 Brasilero Serie A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Torezin, Lucas Paulo tarafından yönetilen Mirassol FC SP-Gremio FB Porto Alegrense RS maçı, Jose Maria de Campos Maia Municipal Stadium Stadı'nda oynanıyor. Mirassol FC SP-Gremio FB Porto Alegrense RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Mirassol FC SP-Gremio FB Porto Alegrense RS
Maçın Tarihi ve Saati: 17.04.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Torezin, Lucas Paulo