17.04.2025 | 01:00 | Mirassol FC SP-Gremio FB Porto Alegrense RS | Brasilero Serie A | 4. Hafta

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17.04.2025 | Mirassol FC SP - Gremio FB Porto Alegrense RS 30.03.2025 | Sao Paulo FC SP - SC Recife PE 30.03.2025 | Cruzeiro EC MG - Mirassol FC SP 30.03.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Atletico Mineiro MG 30.03.2025 | Fortaleza EC CE - Fluminense FC RJ 30.03.2025 | EC Juventude RS - EC Vitoria BA 30.03.2025 | CR Flamengo RJ - SC Internacional RS 30.03.2025 | SE Palmeiras SP - Botafogo FR RJ 31.03.2025 | CR Vasco da Gama RJ - Santos FC SP 31.03.2025 | EC Bahia BA - SC Corinthians SP 01.04.2025 | Red Bull Bragantino SP - Ceara SC CE 06.04.2025 | SC Corinthians SP - CR Vasco da Gama RJ 06.04.2025 | Ceara SC CE - Gremio FB Porto Alegrense RS 06.04.2025 | Botafogo FR RJ - EC Juventude RS 06.04.2025 | Fluminense FC RJ - Red Bull Bragantino SP 06.04.2025 | Atletico Mineiro MG - Sao Paulo FC SP 07.04.2025 | Mirassol FC SP - Fortaleza EC CE 07.04.2025 | SC Internacional RS - Cruzeiro EC MG 07.04.2025 | EC Vitoria BA - CR Flamengo RJ 07.04.2025 | SC Recife PE - SE Palmeiras SP 07.04.2025 | Santos FC SP - EC Bahia BA 12.04.2025 | Red Bull Bragantino SP - Botafogo FR RJ 12.04.2025 | EC Juventude RS - Ceara SC CE 13.04.2025 | SE Palmeiras SP - SC Corinthians SP 13.04.2025 | CR Vasco da Gama RJ - SC Recife PE 13.04.2025 | EC Bahia BA - Mirassol FC SP 13.04.2025 | Sao Paulo FC SP - Cruzeiro EC MG 13.04.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - CR Flamengo RJ 14.04.2025 | Fluminense FC RJ - Santos FC SP 14.04.2025 | Fortaleza EC CE - SC Internacional RS 14.04.2025 | Atletico Mineiro MG - EC Vitoria BA 16.04.2025 | Ceara SC CE - CR Vasco da Gama RJ 17.04.2025 | Botafogo FR RJ - Sao Paulo FC SP 17.04.2025 | SC Recife PE - Red Bull Bragantino SP 17.04.2025 | SC Corinthians SP - Fluminense FC RJ 17.04.2025 | SC Internacional RS - SE Palmeiras SP 17.04.2025 | CR Flamengo RJ - EC Juventude RS 17.04.2025 | Santos FC SP - Atletico Mineiro MG 17.04.2025 | EC Vitoria BA - Fortaleza EC CE