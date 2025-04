Maçları Filtrele

15.04.2025 | Millonarios FC - CD La Equidad 23.02.2025 | Orsomarso SC - International FC 23.02.2025 | Independiente Santa Fe - Alianza FC 24.02.2025 | CA Bucaramanga Sa - Atletico Nacional SA 24.02.2025 | Once Caldas Sa - Asociacion Deportivo Cali 24.02.2025 | America de Cali Sa - Fortaleza Ceif FC 24.02.2025 | Independiente Medellin - CDP Junior FC 26.02.2025 | Asociacion Deportivo Pasto - Millonarios FC 02.03.2025 | Asociacion Deportivo Cali - America de Cali Sa 02.03.2025 | Fortaleza Ceif FC - Independiente Medellin 02.03.2025 | CD Real Santander - Independiente Santa Fe 02.03.2025 | Alianza FC - CD La Equidad 03.03.2025 | International FC - Once Caldas Sa 03.03.2025 | CDP Junior FC - CA Bucaramanga Sa 03.03.2025 | Atletico Nacional SA - Asociacion Deportivo Pasto 03.03.2025 | Millonarios FC - Orsomarso SC 09.03.2025 | Once Caldas Sa - Atletico Nacional SA 09.03.2025 | Orsomarso SC - Fortaleza Ceif FC 09.03.2025 | Independiente Medellin - Millonarios FC 09.03.2025 | CD Real Santander - International FC 10.03.2025 | America de Cali Sa - Alianza FC 16.03.2025 | CA Bucaramanga Sa - CD La Equidad 16.03.2025 | Alianza FC - Asociacion Deportivo Pasto 17.03.2025 | Millonarios FC - America de Cali Sa 23.03.2025 | Fortaleza Ceif FC - Asociacion Deportivo Cali 24.03.2025 | America de Cali Sa - Atletico Nacional SA 25.03.2025 | CDP Junior FC - Millonarios FC 28.03.2025 | Once Caldas Sa - CD Real Santander 30.03.2025 | Orsomarso SC - America de Cali Sa 31.03.2025 | CDP Junior FC - CD La Equidad 31.03.2025 | Millonarios FC - Fortaleza Ceif FC 07.04.2025 | Fortaleza Ceif FC - CA Bucaramanga Sa 07.04.2025 | CD Real Santander - CDP Junior FC 11.04.2025 | CD La Equidad - Asociacion Deportivo Pasto 13.04.2025 | Fortaleza Ceif FC - CD Real Santander 13.04.2025 | Atletico Nacional SA - Independiente Santa Fe 13.04.2025 | Orsomarso SC - Once Caldas Sa 13.04.2025 | CA Bucaramanga Sa - America de Cali Sa 13.04.2025 | Independiente Medellin - Alianza FC 14.04.2025 | CDP Junior FC - International FC 14.04.2025 | Asociacion Deportivo Pasto - Asociacion Deportivo Cali 15.04.2025 | Independiente Santa Fe - Orsomarso SC