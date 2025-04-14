14.04.2025 | 00:00 | CA Independiente Avellaneda-San Martin de San Juan | Profesyonel Lig | 13. Hafta

CA Independiente Avellaneda ile San Martin de San Juan 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Lamolina, Nicolas tarafından yönetilen CA Independiente Avellaneda-San Martin de San Juan maçı, Libertadores de America Stadı'nda oynanıyor. CA Independiente Avellaneda-San Martin de San Juan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Independiente Avellaneda-San Martin de San Juan
Maçın Tarihi ve Saati: 14.04.2025 / 00:00
Maçın Hakemi: Lamolina, Nicolas