13.04.2025 | Orca Kamogawa FC - Iga FC Kunoichi 15.03.2025 | Okayama Yunogo Belle - Sfida Setagaya FC 16.03.2025 | Orca Kamogawa FC - Nippon SSU Fields Yokohama 16.03.2025 | Shizuoka SSU Bonita - NGU Loveledge Nagoya 16.03.2025 | Speranza Osaka-Takatsuki - Iga FC Kunoichi 16.03.2025 | Ehime FC Ladies - NHK Spring Yokohama FC Seagulls 16.03.2025 | AS Harima Albion - Viamaterasu Miyazaki 22.03.2025 | NGU Loveledge Nagoya - Orca Kamogawa FC 23.03.2025 | NHK Spring Yokohama FC Seagulls - Speranza Osaka-Takatsuki 23.03.2025 | Iga FC Kunoichi - AS Harima Albion 23.03.2025 | Viamaterasu Miyazaki - Okayama Yunogo Belle 23.03.2025 | Sfida Setagaya FC - Shizuoka SSU Bonita 23.03.2025 | Nippon SSU Fields Yokohama - Ehime FC Ladies 29.03.2025 | Nippon SSU Fields Yokohama - NGU Loveledge Nagoya 29.03.2025 | AS Harima Albion - NHK Spring Yokohama FC Seagulls 29.03.2025 | Ehime FC Ladies - Speranza Osaka-Takatsuki 30.03.2025 | Orca Kamogawa FC - Sfida Setagaya FC 30.03.2025 | Shizuoka SSU Bonita - Viamaterasu Miyazaki 30.03.2025 | Okayama Yunogo Belle - Iga FC Kunoichi 05.04.2025 | NHK Spring Yokohama FC Seagulls - Okayama Yunogo Belle 05.04.2025 | Speranza Osaka-Takatsuki - AS Harima Albion 06.04.2025 | NGU Loveledge Nagoya - Ehime FC Ladies 06.04.2025 | Iga FC Kunoichi - Shizuoka SSU Bonita 06.04.2025 | Viamaterasu Miyazaki - Orca Kamogawa FC 06.04.2025 | Sfida Setagaya FC - Nippon SSU Fields Yokohama 12.04.2025 | Nippon SSU Fields Yokohama - Viamaterasu Miyazaki 12.04.2025 | Ehime FC Ladies - AS Harima Albion 13.04.2025 | Shizuoka SSU Bonita - NHK Spring Yokohama FC Seagulls 13.04.2025 | NGU Loveledge Nagoya - Sfida Setagaya FC 13.04.2025 | Okayama Yunogo Belle - Speranza Osaka-Takatsuki