11.04.2025 | 12:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sporting Clube de Goa | I-League 2 | 1. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Sporting Clube de Goa 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sporting Clube de Goa maçı, Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sporting Clube de Goa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sporting Clube de Goa
Maçın Tarihi ve Saati: 11.04.2025 / 12:30
Maçın Hakemi: