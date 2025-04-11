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CONMEBOL Sudamericana 2025
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11.04.2025 | 03:30 | Fluminense FC RJ-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Copa Sudamericana | 2. Hafta

Fluminense FC RJ ile GV Club Deportivo San Jose de Oruro 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Perez Gutierrez, Roberto tarafından yönetilen Fluminense FC RJ-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı, Maracana Stadı'nda oynanıyor. Fluminense FC RJ-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Fluminense FC RJ-GV Club Deportivo San Jose de Oruro
Maçın Tarihi ve Saati: 11.04.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Perez Gutierrez, Roberto

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