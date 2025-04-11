11.04.2025 | 05:00 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Cerro Largo FC | Copa Sudamericana | 2. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile Cerro Largo FC 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Espinoza, Michael tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-Cerro Largo FC maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-Cerro Largo FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-Cerro Largo FC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.04.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Espinoza, Michael