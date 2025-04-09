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CONMEBOL Libertadores 2025
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09.04.2025 | 05:00 | CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes | Kupa Libertadores | 2. Hafta

CSD Independiente del Valle ile Universitario de Deportes 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ospina Londono, Jhon Alexander tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes maçı, Estadio Banco Guayaquil Stadı'nda oynanıyor. CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes
Maçın Tarihi ve Saati: 09.04.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Ospina Londono, Jhon Alexander

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