09.04.2025 | 05:00 | CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes | Kupa Libertadores | 2. Hafta

CSD Independiente del Valle ile Universitario de Deportes 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ospina Londono, Jhon Alexander tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes maçı, Estadio Banco Guayaquil Stadı'nda oynanıyor. CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CSD Independiente del Valle-Universitario de Deportes
Maçın Tarihi ve Saati: 09.04.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Ospina Londono, Jhon Alexander