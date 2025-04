Maçları Filtrele

07.04.2025 | CA Boca Juniors Tocoa - Platense FC Puerto Cortes 26.01.2025 | CD Real Tegus - CD Inter 26.01.2025 | CD Honduras Progreso - Atletico Sanjuaneno 26.01.2025 | CD San Juan Gualjoco - CD Cuervos 26.01.2025 | CA Independiente Siguatepeque - Affi Academia 30.01.2025 | Real Juventud - CD San Juan Quimistan 01.02.2025 | Atletico Choloma - CD Parrillas One 01.02.2025 | CD Estrella Roja - CD San Rafael 02.02.2025 | CD San Juan Quimistan - CD San Juan Gualjoco 08.02.2025 | CD Honduras Progreso - Oro Verde FC 09.02.2025 | CD San Juan Gualjoco - Olimpia Occidental 09.02.2025 | CD San Juan Quimistan - Deportivo Savio 15.02.2025 | Atletico Choloma - Platense FC Puerto Cortes 15.02.2025 | CD Estrella Roja - CD Gimnastico Tegucigalpa 22.02.2025 | Atletico Choloma - Lone FC 22.02.2025 | CD Estrella Roja - Meluca FC 22.02.2025 | CD Gimnastico Tegucigalpa - CD San Rafael 22.02.2025 | CD San Juan Gualjoco - Real Juventud 23.02.2025 | CD Honduras Progreso - Santa Rosa FC 23.02.2025 | CA Boca Juniors Tocoa - Juventus FC Roatan 23.02.2025 | CD Pirata - CD Inter 23.02.2025 | CA Independiente Siguatepeque - CD Real Tegus 23.02.2025 | Olimpia Occidental - CD San Juan Quimistan 24.02.2025 | Platense FC Puerto Cortes - CD Parrillas One 24.02.2025 | Deportivo Savio - CD Cuervos 24.02.2025 | CD Social Sol - CD Vida La Ceiba 01.03.2025 | Atletico Choloma - CD Brasilia 01.03.2025 | CD Estrella Roja - CD Hondupino 02.03.2025 | CD Atletico Junior - Oro Verde FC 02.03.2025 | FC Policia Nacional - CD Pirata 02.03.2025 | CD Arsenal Sao Cantarranas - CD San Rafael 02.03.2025 | Pumas FC Las Vegas - CD Parrillas One 02.03.2025 | CD Cuervos - CD San Juan Gualjoco 02.03.2025 | CD San Juan Quimistan - Real Juventud 02.03.2025 | CD Inter - CD Real Tegus 02.03.2025 | Affi Academia - CA Independiente Siguatepeque 03.03.2025 | CD Vida La Ceiba - Juventus FC Roatan 03.03.2025 | Deportivo Savio - Olimpia Occidental 03.03.2025 | Lone FC - Platense FC Puerto Cortes 03.03.2025 | CD Sampdoria - CD Social Sol 03.03.2025 | Tela FC - Santa Rosa FC 03.03.2025 | Atletico Sanjuaneno - CD Honduras Progreso 03.03.2025 | Meluca FC - CD Gimnastico Tegucigalpa 06.03.2025 | Real Juventud - Deportivo Savio 06.03.2025 | CD Hondupino - Meluca FC 06.03.2025 | Oro Verde FC - Atletico Sanjuaneno 06.03.2025 | CA Boca Juniors Tocoa - CD Vida La Ceiba 06.03.2025 | CD San Rafael - CD Estrella Roja 07.03.2025 | Juventus FC Roatan - CD Sampdoria 07.03.2025 | CD San Juan Gualjoco - CD San Juan Quimistan 07.03.2025 | Olimpia Occidental - CD Cuervos 07.03.2025 | CD Real Tegus - FC Policia Nacional 07.03.2025 | CD Honduras Progreso - Tela FC 07.03.2025 | CD Gimnastico Tegucigalpa - CD Arsenal Sao Cantarranas 07.03.2025 | Santa Rosa FC - CD Atletico Junior 07.03.2025 | CD Pirata - Affi Academia 07.03.2025 | CA Independiente Siguatepeque - CD Inter 07.03.2025 | Platense FC Puerto Cortes - Pumas FC Las Vegas 07.03.2025 | CD Parrillas One - Atletico Choloma 15.03.2025 | Atletico Choloma - Pumas FC Las Vegas 15.03.2025 | CD Estrella Roja - CD Arsenal Sao Cantarranas 16.03.2025 | Lone FC - CD Parrillas One 16.03.2025 | CD Hondupino - CD Gimnastico Tegucigalpa 16.03.2025 | Olimpia Occidental - CD San Juan Gualjoco 17.03.2025 | Deportivo Savio - CD San Juan Quimistan 17.03.2025 | CD Social Sol - CA Boca Juniors Tocoa 17.03.2025 | CD Sampdoria - CD Vida La Ceiba 17.03.2025 | Atletico Sanjuaneno - Santa Rosa FC 17.03.2025 | CD Pirata - CA Independiente Siguatepeque 17.03.2025 | Meluca FC - CD San Rafael 17.03.2025 | Oro Verde FC - CD Honduras Progreso 22.03.2025 | CD Real Tegus - CD Pirata 23.03.2025 | CD Honduras Progreso - CD Atletico Junior 23.03.2025 | CA Independiente Siguatepeque - FC Policia Nacional 23.03.2025 | CD San Juan Quimistan - CD Cuervos 23.03.2025 | CD Gimnastico Tegucigalpa - CD Estrella Roja 23.03.2025 | CD Inter - Affi Academia 24.03.2025 | Platense FC Puerto Cortes - Atletico Choloma 24.03.2025 | CD Parrillas One - CD Brasilia 24.03.2025 | Santa Rosa FC - Oro Verde FC 24.03.2025 | Juventus FC Roatan - CD Social Sol 24.03.2025 | CA Boca Juniors Tocoa - CD Sampdoria 30.03.2025 | CD San Juan Quimistan - Olimpia Occidental 31.03.2025 | CD Parrillas One - Platense FC Puerto Cortes 31.03.2025 | Atletico Sanjuaneno - CD Atletico Junior 03.04.2025 | CD Vida La Ceiba - Pumas FC Las Vegas 03.04.2025 | CD Estrella Roja - CD Cuervos 03.04.2025 | CD Pirata - CA Independiente Siguatepeque 03.04.2025 | CD San Juan Quimistan - CD Honduras Progreso 06.04.2025 | CD Honduras Progreso - CD San Juan Quimistan 07.04.2025 | CD Hondupino - Affi Academia 07.04.2025 | Pumas FC Las Vegas - CD Vida La Ceiba 07.04.2025 | CA Independiente Siguatepeque - CD Pirata