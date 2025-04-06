06.04.2025 | 21:30 | Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 4. Hafta

Independiente de Chivilcoy ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 06.04.2025 / 21:30
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