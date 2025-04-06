06.04.2025 | 22:00 | AC San Martin de Mendoza-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 4. Hafta

Maçları Filtrele

06.04.2025 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 15.03.2025 | CSB Atenas - AC San Martin de Mendoza 15.03.2025 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de la Banda 16.03.2025 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Circulo Deportivo 16.03.2025 | CA Germinal - Guillermo Brown 16.03.2025 | CA Sol de America de Formosa - Atletico Rafaela 16.03.2025 | CA Linqueno - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 16.03.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - Independiente de Chivilcoy 16.03.2025 | Olimpo Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 16.03.2025 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 16.03.2025 | CM Crucero del Norte - CA Bartolome Mitre 17.03.2025 | Sportivo Las Parejas - Club Sportivo Ben Hur 17.03.2025 | CS Belgrano - CA Douglas Haig 17.03.2025 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Boca Unidos Corrientes 17.03.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - CAS Defensores de Belgrano 19.03.2025 | Club Circulo Deportivo - CD Santamarina Tandil 23.03.2025 | Guillermo Brown - Olimpo Bahia Blanca 23.03.2025 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CAS Defensores de Belgrano 23.03.2025 | CSD Sol de Mayo - Club Cipolletti 23.03.2025 | CA Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 23.03.2025 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Gutierrez SC 23.03.2025 | Independiente de Chivilcoy - CA Linqueno 23.03.2025 | CD Argentino Monte Maiz - CSB Atenas 23.03.2025 | CA Boca Unidos Corrientes - Club Sportivo General San Martin 23.03.2025 | AC San Martin de Mendoza - Costa Brava de General Pico 23.03.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Germinal 23.03.2025 | CA Douglas Haig - Gimnasia de Chivilcoy 23.03.2025 | CA Bartolome Mitre - CA Sarmiento de Resistencia 23.03.2025 | Sportivo Las Parejas - CA 9 de Julio Rafaela 24.03.2025 | CA Sarmiento de la Banda - CM Crucero del Norte 24.03.2025 | Club Sportivo Ben Hur - CS Belgrano 27.03.2025 | Sportivo Las Parejas - CA 9 de Julio Rafaela 29.03.2025 | Juventud Antoniana - CA Sol de America de Formosa 30.03.2025 | CD Santamarina Tandil - Kimberley de Mar Del Plata 30.03.2025 | CSB Atenas - CA Huracan Las Heras 30.03.2025 | CAS Defensores de Belgrano - Independiente de Chivilcoy 30.03.2025 | Club Cipolletti - Guillermo Brown 30.03.2025 | Gimnasia de Chivilcoy - Club Sportivo Ben Hur 30.03.2025 | Deportivo Rincon - CSD Sol de Mayo 30.03.2025 | CA Germinal - Club Circulo Deportivo 30.03.2025 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 30.03.2025 | Club Sportivo General San Martin - CA Bartolome Mitre 30.03.2025 | CA 9 de Julio Rafaela - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 30.03.2025 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sarmiento de la Banda 30.03.2025 | CA Linqueno - CA Douglas Haig 31.03.2025 | CS Belgrano - Sportivo Las Parejas 31.03.2025 | Costa Brava de General Pico - CD Argentino Monte Maiz 05.04.2025 | Atletico Rafaela - CA Sarmiento de Resistencia 06.04.2025 | Guillermo Brown - CSD Sol de Mayo 06.04.2025 | CD Santamarina Tandil - Deportivo Rincon 06.04.2025 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 06.04.2025 | CA Douglas Haig - CAS Defensores de Belgrano 06.04.2025 | CD Argentino Monte Maiz - Gutierrez SC 06.04.2025 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Cipolletti 06.04.2025 | CA Huracan Las Heras - Costa Brava de General Pico 06.04.2025 | CA Sol de America de Formosa - CM Crucero del Norte 06.04.2025 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia de Chivilcoy 06.04.2025 | CA Bartolome Mitre - CA Boca Unidos Corrientes 07.04.2025 | CA Sarmiento de la Banda - Club Sportivo General San Martin 07.04.2025 | Club Sportivo Ben Hur - CA Linqueno