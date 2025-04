Maçları Filtrele

06.04.2025 | Alondras CF - Racing Club Villalbes 08.09.2024 | Atletico Arteixo - Viveiro CF 08.09.2024 | UD Somozas - RC Celta de Vigo C 08.09.2024 | Villalonga - Silva SD 08.09.2024 | Betanzos CF - Racing Club Villalbes 08.09.2024 | UD Ourense - CF Noia 08.09.2024 | UD Barbadas - Polvorin FC 08.09.2024 | CD Boiro - CD Estradense 08.09.2024 | Arosa SC - SD Sarriana 08.09.2024 | CD Valladares - Alondras CF 14.09.2024 | Silva SD - CD Boiro 14.09.2024 | Alondras CF - Villalonga 15.09.2024 | Viveiro CF - Arosa SC 15.09.2024 | Racing Club Villalbes - UD Ourense 15.09.2024 | RC Celta de Vigo C - UD Barbadas 15.09.2024 | CF Noia - Atletico Arteixo 15.09.2024 | SD Sarriana - CD Valladares 15.09.2024 | CD Estradense - UD Somozas 15.09.2024 | Polvorin FC - Betanzos CF 22.09.2024 | UD Somozas - Silva SD 22.09.2024 | Atletico Arteixo - Racing Club Villalbes 22.09.2024 | Arosa SC - CF Noia 22.09.2024 | Villalonga - SD Sarriana 22.09.2024 | CD Boiro - Alondras CF 22.09.2024 | UD Ourense - Polvorin FC 22.09.2024 | UD Barbadas - Betanzos CF 22.09.2024 | RC Celta de Vigo C - CD Estradense 22.09.2024 | CD Valladares - Viveiro CF 28.09.2024 | Silva SD - RC Celta de Vigo C 29.09.2024 | Racing Club Villalbes - Arosa SC 29.09.2024 | Viveiro CF - Villalonga 29.09.2024 | Polvorin FC - Atletico Arteixo 29.09.2024 | CF Noia - CD Valladares 29.09.2024 | Betanzos CF - UD Ourense 29.09.2024 | Alondras CF - UD Somozas 29.09.2024 | SD Sarriana - CD Boiro 29.09.2024 | CD Estradense - UD Barbadas 05.10.2024 | UD Barbadas - UD Ourense 06.10.2024 | UD Somozas - SD Sarriana 06.10.2024 | CD Valladares - Racing Club Villalbes 06.10.2024 | RC Celta de Vigo C - Alondras CF 06.10.2024 | Arosa SC - Polvorin FC 06.10.2024 | Villalonga - CF Noia 06.10.2024 | Atletico Arteixo - Betanzos CF 06.10.2024 | CD Boiro - Viveiro CF 06.10.2024 | CD Estradense - Silva SD 12.10.2024 | Viveiro CF - UD Somozas 12.10.2024 | Racing Club Villalbes - Villalonga 12.10.2024 | Alondras CF - CD Estradense 12.10.2024 | Silva SD - UD Barbadas 13.10.2024 | CF Noia - CD Boiro 13.10.2024 | Betanzos CF - Arosa SC 13.10.2024 | UD Ourense - Atletico Arteixo 13.10.2024 | SD Sarriana - RC Celta de Vigo C 13.10.2024 | Polvorin FC - CD Valladares 26.10.2024 | Atletico Arteixo - Arosa SC 27.10.2024 | Viveiro CF - CD Estradense 27.10.2024 | Betanzos CF - Villalonga 27.10.2024 | Polvorin FC - CD Boiro 27.10.2024 | Racing Club Villalbes - UD Somozas 27.10.2024 | SD Sarriana - Silva SD 27.10.2024 | Alondras CF - UD Barbadas 27.10.2024 | CF Noia - RC Celta de Vigo C 27.10.2024 | UD Ourense - CD Valladares 01.11.2024 | CD Boiro - Betanzos CF 01.11.2024 | CD Estradense - CF Noia 01.11.2024 | CD Valladares - Atletico Arteixo 02.11.2024 | Silva SD - Viveiro CF 03.11.2024 | RC Celta de Vigo C - Racing Club Villalbes 03.11.2024 | UD Barbadas - Arosa SC 03.11.2024 | Villalonga - UD Ourense 03.11.2024 | UD Somozas - Polvorin FC 03.11.2024 | Alondras CF - SD Sarriana 17.11.2024 | UD Somozas - UD Ourense 24.11.2024 | Racing Club Villalbes - Alondras CF 24.11.2024 | Viveiro CF - UD Barbadas 24.11.2024 | Atletico Arteixo - UD Somozas 24.11.2024 | Betanzos CF - CD Estradense 24.11.2024 | Polvorin FC - Silva SD 24.11.2024 | UD Ourense - RC Celta de Vigo C 24.11.2024 | CF Noia - SD Sarriana 24.11.2024 | Arosa SC - CD Boiro 24.11.2024 | CD Valladares - Villalonga 01.12.2024 | Viveiro CF - CF Noia 01.12.2024 | UD Somozas - Arosa SC 05.12.2024 | CD Valladares - Villalonga 06.12.2024 | Racing Club Villalbes - Viveiro CF 06.12.2024 | Polvorin FC - SD Sarriana 06.12.2024 | Betanzos CF - Alondras CF 06.12.2024 | CF Noia - UD Barbadas 06.12.2024 | Arosa SC - RC Celta de Vigo C 06.12.2024 | Atletico Arteixo - CD Estradense 15.12.2024 | Viveiro CF - Polvorin FC 21.12.2024 | Arosa SC - Silva SD 21.12.2024 | Atletico Arteixo - Alondras CF 21.12.2024 | UD Ourense - SD Sarriana 21.12.2024 | CD Valladares - CD Estradense 22.12.2024 | Villalonga - RC Celta de Vigo C 22.12.2024 | Betanzos CF - Viveiro CF 22.12.2024 | CD Boiro - UD Somozas 22.12.2024 | UD Barbadas - Racing Club Villalbes 22.12.2024 | Polvorin FC - CF Noia 12.01.2025 | Racing Club Villalbes - Polvorin FC 19.01.2025 | Racing Club Villalbes - Betanzos CF 26.01.2025 | Atletico Arteixo - CF Noia 26.01.2025 | UD Somozas - CD Estradense 02.02.2025 | Racing Club Villalbes - Atletico Arteixo 02.02.2025 | Viveiro CF - CD Valladares 09.02.2025 | UD Somozas - Alondras CF 16.02.2025 | Viveiro CF - CD Boiro 16.02.2025 | Racing Club Villalbes - CD Valladares 23.02.2025 | Atletico Arteixo - UD Ourense 23.02.2025 | RC Celta de Vigo C - SD Sarriana 23.02.2025 | UD Barbadas - Silva SD 23.02.2025 | Villalonga - Racing Club Villalbes 23.02.2025 | CD Boiro - CF Noia 23.02.2025 | Arosa SC - Betanzos CF 23.02.2025 | UD Somozas - Viveiro CF 23.02.2025 | CD Estradense - Alondras CF 23.02.2025 | CD Valladares - Polvorin FC 01.03.2025 | UD Ourense - Arosa SC 01.03.2025 | Viveiro CF - RC Celta de Vigo C 01.03.2025 | Alondras CF - Silva SD 01.03.2025 | Atletico Arteixo - UD Barbadas 01.03.2025 | SD Sarriana - CD Estradense 01.03.2025 | CF Noia - UD Somozas 02.03.2025 | Racing Club Villalbes - CD Boiro 02.03.2025 | Polvorin FC - Villalonga 02.03.2025 | Betanzos CF - CD Valladares 09.03.2025 | Villalonga - Betanzos CF 09.03.2025 | RC Celta de Vigo C - CF Noia 09.03.2025 | UD Somozas - Racing Club Villalbes 09.03.2025 | CD Boiro - Polvorin FC 09.03.2025 | Arosa SC - Atletico Arteixo 09.03.2025 | CD Estradense - Viveiro CF 09.03.2025 | CD Valladares - UD Ourense 16.03.2025 | Viveiro CF - Silva SD 16.03.2025 | Racing Club Villalbes - RC Celta de Vigo C 16.03.2025 | Atletico Arteixo - CD Valladares 16.03.2025 | Polvorin FC - UD Somozas 16.03.2025 | Betanzos CF - CD Boiro 16.03.2025 | Arosa SC - UD Barbadas 16.03.2025 | CF Noia - CD Estradense 23.03.2025 | RC Celta de Vigo C - Polvorin FC 23.03.2025 | CD Boiro - UD Ourense 23.03.2025 | Villalonga - Atletico Arteixo 23.03.2025 | Alondras CF - Viveiro CF 23.03.2025 | UD Barbadas - SD Sarriana 23.03.2025 | UD Somozas - Betanzos CF 23.03.2025 | CD Valladares - Arosa SC 30.03.2025 | Racing Club Villalbes - Silva SD 30.03.2025 | Betanzos CF - RC Celta de Vigo C 30.03.2025 | Viveiro CF - SD Sarriana 30.03.2025 | CF Noia - Alondras CF 30.03.2025 | UD Ourense - UD Somozas 30.03.2025 | Atletico Arteixo - CD Boiro 30.03.2025 | Arosa SC - Villalonga 30.03.2025 | Polvorin FC - CD Estradense 30.03.2025 | CD Valladares - UD Barbadas 06.04.2025 | Villalonga - CD Valladares 06.04.2025 | RC Celta de Vigo C - UD Ourense 06.04.2025 | UD Barbadas - Viveiro CF 06.04.2025 | CD Boiro - Arosa SC 06.04.2025 | CD Estradense - Betanzos CF