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LigaPro Primera A 2025
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06.04.2025 | 23:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara | LigaPro Primera A | 7. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile CSD Macara 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Guillen Aguilar, Christian Silvio tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara
Maçın Tarihi ve Saati: 06.04.2025 / 23:30
Maçın Hakemi: Guillen Aguilar, Christian Silvio

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