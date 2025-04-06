06.04.2025 | 23:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara | LigaPro Primera A | 7. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile CSD Macara 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Guillen Aguilar, Christian Silvio tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Macara

Maçın Tarihi ve Saati: 06.04.2025 / 23:30

Maçın Hakemi: Guillen Aguilar, Christian Silvio