03.04.2025 | 21:00 | Deportivo Riestra Afbc Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve | Liga Profesional, Reserves | 7. Hafta

Deportivo Riestra Afbc Reserve ile CA Talleres de Cordoba Reserve 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Deportivo Riestra Afbc Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Deportivo Riestra Afbc Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Deportivo Riestra Afbc Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 03.04.2025 / 21:00
Maçın Hakemi: