03.04.2025 | 05:00 | Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football | Kupa Libertadores | 1. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile Club Nacional de Football 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Falcon Perez, Yael tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football
Maçın Tarihi ve Saati: 03.04.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Falcon Perez, Yael