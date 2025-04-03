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CONMEBOL Libertadores 2025
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03.04.2025 | 05:00 | Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football | Kupa Libertadores | 1. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile Club Nacional de Football 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Falcon Perez, Yael tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Atletico Nacional Medellin-Club Nacional de Football
Maçın Tarihi ve Saati: 03.04.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Falcon Perez, Yael

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