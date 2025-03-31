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Canlı Skor El Salvador Premier Lig, Kapanış Premier Lig, Kapanış 2025 Sezonu CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Fuerte San Francisco Morazan maçı
Premier Lig, Kapanış 2025
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31.03.2025 | 00:30 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Fuerte San Francisco Morazan | Premier Lig, Kapanış | 15. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile CD Fuerte San Francisco Morazan 2025 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Fuerte San Francisco Morazan maçı, Stadı'nda oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Fuerte San Francisco Morazan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Fuerte San Francisco Morazan
Maçın Tarihi ve Saati: 31.03.2025 / 00:30
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