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Canlı Skor Hindistan I-League 2 I-League 2 2025 Sezonu North Eastern re Organising Cultural Association FC - Diamond Harbour FC maçı
I-League 2 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

30.03.2025 | 12:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Diamond Harbour FC | I-League 2 | 1. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Diamond Harbour FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Diamond Harbour FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Diamond Harbour FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Diamond Harbour FC
Maçın Tarihi ve Saati: 30.03.2025 / 12:00
Maçın Hakemi:

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