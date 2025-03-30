30.03.2025 | 12:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Diamond Harbour FC | I-League 2 | 1. Hafta

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30.03.2025 | North Eastern re Organising Cultural Association FC - Diamond Harbour FC 25.01.2025 | Diamond Harbour FC - Trau FC 25.01.2025 | Sports Academy Tirur - FC Bengaluru United 26.01.2025 | United Sports Club - Klasa 27.01.2025 | Chanmari FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC 01.02.2025 | Chanmari FC - United Sports Club 01.02.2025 | FC Bengaluru United - North Eastern re Organising Cultural Association FC 02.02.2025 | Klasa - Trau FC 02.02.2025 | Diamond Harbour FC - Sporting Clube de Goa 06.02.2025 | Diamond Harbour FC - Klasa 06.02.2025 | Sports Academy Tirur - United Sports Club 07.02.2025 | Chanmari FC - Sporting Clube de Goa 07.02.2025 | FC Bengaluru United - Trau FC 11.02.2025 | Chanmari FC - Trau FC 11.02.2025 | Sporting Clube de Goa - Klasa 12.02.2025 | United Sports Club - FC Bengaluru United 12.02.2025 | Sports Academy Tirur - North Eastern re Organising Cultural Association FC 15.02.2025 | United Sports Club - Sporting Clube de Goa 15.02.2025 | FC Bengaluru United - Chanmari FC 16.02.2025 | Diamond Harbour FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC 16.02.2025 | Sports Academy Tirur - Klasa 20.02.2025 | Chanmari FC - Sports Academy Tirur 20.02.2025 | Sporting Clube de Goa - Trau FC 21.02.2025 | Klasa - North Eastern re Organising Cultural Association FC 21.02.2025 | Diamond Harbour FC - United Sports Club 25.02.2025 | Klasa - FC Bengaluru United 25.02.2025 | Sporting Clube de Goa - North Eastern re Organising Cultural Association FC 26.02.2025 | Trau FC - United Sports Club 26.02.2025 | Diamond Harbour FC - Sports Academy Tirur 01.03.2025 | Chanmari FC - Klasa 01.03.2025 | North Eastern re Organising Cultural Association FC - Trau FC 02.03.2025 | FC Bengaluru United - Diamond Harbour FC 02.03.2025 | Sports Academy Tirur - Sporting Clube de Goa 06.03.2025 | North Eastern re Organising Cultural Association FC - United Sports Club 06.03.2025 | Diamond Harbour FC - Chanmari FC 07.03.2025 | Trau FC - Sports Academy Tirur 07.03.2025 | Sporting Clube de Goa - FC Bengaluru United 11.03.2025 | Klasa - Diamond Harbour FC 11.03.2025 | United Sports Club - Sports Academy Tirur 12.03.2025 | Trau FC - FC Bengaluru United 12.03.2025 | Sporting Clube de Goa - Chanmari FC 15.03.2025 | North Eastern re Organising Cultural Association FC - Sports Academy Tirur 16.03.2025 | Trau FC - Chanmari FC 16.03.2025 | FC Bengaluru United - United Sports Club 17.03.2025 | Klasa - Sporting Clube de Goa 20.03.2025 | North Eastern re Organising Cultural Association FC - FC Bengaluru United 20.03.2025 | Sporting Clube de Goa - Diamond Harbour FC 21.03.2025 | Trau FC - Klasa 21.03.2025 | United Sports Club - Chanmari FC 24.03.2025 | Trau FC - Diamond Harbour FC 25.03.2025 | North Eastern re Organising Cultural Association FC - Chanmari FC 25.03.2025 | FC Bengaluru United - Sports Academy Tirur 26.03.2025 | Klasa - United Sports Club 29.03.2025 | Chanmari FC - FC Bengaluru United 29.03.2025 | Klasa - Sports Academy Tirur 29.03.2025 | Sporting Clube de Goa - United Sports Club