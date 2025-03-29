29.03.2025 | 13:30 | Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük | 1. Lig | 31. Hafta

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü ile Vavacars Karagümrük 24/25 1. Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gultekin, Omer Faruk tarafından yönetilen Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük maçı, Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük

Maçın Tarihi ve Saati: 29.03.2025 / 13:30

Maçın Hakemi: Gultekin, Omer Faruk