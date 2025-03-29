www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Turkiye 1. Lig 1. Lig 24/25 Sezonu Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Vavacars Karagümrük maçı
1. Lig 24/25
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

29.03.2025 | 13:30 | Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük | 1. Lig | 31. Hafta

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü ile Vavacars Karagümrük 24/25 1. Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gultekin, Omer Faruk tarafından yönetilen Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük maçı, Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Vavacars Karagümrük
Maçın Tarihi ve Saati: 29.03.2025 / 13:30
Maçın Hakemi: Gultekin, Omer Faruk

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Trabzonspor-Göztepe | CANLI
Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Skriniar'a talip çıktı!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor