26.03.2025 | 17:30 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca | Fas Kupası | round_of_32. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Racing Athletic Club Casablanca 2025 Fas Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca maçı, Stadı'nda oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca

Maçın Tarihi ve Saati: 26.03.2025 / 17:30

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