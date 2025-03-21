21.03.2025 | 17:00 | Sport Club Internacional RS Viareggio Team-Perugia Viareggio Team | Viareggio Kupası | 3. Hafta

Sport Club Internacional RS Viareggio Team ile Perugia Viareggio Team 2025 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sport Club Internacional RS Viareggio Team-Perugia Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. Sport Club Internacional RS Viareggio Team-Perugia Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sport Club Internacional RS Viareggio Team-Perugia Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 21.03.2025 / 17:00

Maçın Hakemi: