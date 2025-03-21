21.03.2025 | 17:00 | FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Imolese Calcio Viareggio Team | Viareggio Kupası | 3. Hafta

FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team ile Imolese Calcio Viareggio Team 2025 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Imolese Calcio Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Imolese Calcio Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Imolese Calcio Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 21.03.2025 / 17:00
Maçın Hakemi: