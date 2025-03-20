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Canlı Skor Hindistan I-League 2 I-League 2 2025 Sezonu North Eastern re Organising Cultural Association FC - FC Bengaluru United maçı
I-League 2 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

20.03.2025 | 12:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-FC Bengaluru United | I-League 2 | 1. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile FC Bengaluru United 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-FC Bengaluru United maçı, Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-FC Bengaluru United maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-FC Bengaluru United
Maçın Tarihi ve Saati: 20.03.2025 / 12:00
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