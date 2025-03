19.03.2025 | 17:00 | Sport Club Internacional RS Viareggio Team-Ijele FC Viareggio Team | Viareggio Kupası | 2. Hafta

Maçları Filtrele

U23 Africa Cup of Nations

Central American and Caribbean Games

Viareggio Kupası AFC Olimpik Elemeler AFC-CAF Olympic Qualification Playoff Asya Oyunları Asya Oyunları, Kadınlar Central American and Caribbean Games CONCACAF Olimpik Elemeler CONCACAF/CONMEBOL Olim El CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri Turnuvası Soccer.International Youth.U20 AFC Asian Cup, Women U17 AFC Asya Kupası U17 AFC Asya Kupası, Kadınlar U17 Avrupa Bayanlar Şampiyonası U17 Avrupa Şampiyonası U17 Avrupa Şampiyonası Elemeler U17 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemeler U17 CONCACAF Şampiyonası U17 CONCACAF Şampiyonası, Kadınlar U17 CONMEBOL Şampiyonası U17 Dünya Kupası U17 Hazırlık Maçları U17Dünya Kupası, Kadınlar U18 Hazırlık Maçları U18 Slovakya Kupası U18 Valentin G. Mem Kupası U19 AFC Şampiyonası U19 AFC Şampiyonası,Kadın U19 Avrupa Şampiyonası U19 Avrupa Şampiyonası,Elemeler U19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası U19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası,Elemeler U19 CEE Kupası U19 Dostluk Maçları,Kadın U19 FIFA Youth Kupası U19 FIFA Youth Kupası, Kadınlar U19 Hazırlık Maçları U20 AFC Asya Kupası U20 African Games U20 Afrika Uluslar Kupası U20 Bayanlar Dünya Kupası U20 CONCACAF Şampiyonası U20 CONMEBOL Şampiyonası U20 CONMEBOL Şampiyonası, Kadınlar U20 Dünya Kupası U20 Hazırlık Maçları U20 Intercontinental Kupası U20 Libertadores Kupası U20, CONCACAF Şampiyonası, Kadınlar U21 Avrupa Elemeleri U21 Avrupa Şampiyonası U21 Hazırlık Maçları U21 Premier League International Cup U21 Toulon Turnuvası U21Com.w Ind. States Kupası U22 AFC Şampiyonası U22 Güneydoğu Asya Oyunları U23 AFC Asya Kupası U23 AFC Şampiyonası, Elemeler U23 Africa Cup of Nations U23 Afrika Uluslar Kupası U23 Hazırlık maçları U23 Pan American Games U23 Toulon Turnuvası U23 WAFF Şampiyonası UEFA Gençlik Ligi Viareggio Kupası, Kadınlar Yeni Jenerasyon Seri